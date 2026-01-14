Рада призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони України

Верховна Рада України проголосувала за призначення ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За це проголосували 277 депутатів.

Про призначення Михайла Федорова на посаду голови Міністерства оборони України стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради 14 січня. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що на це рішення дали голоси всі фракції.

Нардепи проголосували за призначення Федорова головою Міноборони Фото: скриншот

Голоси "за" віддали 277 депутатів, жоден не проголосував проти, утрималися 9 парламентарів, не голосували — 32.

Після цього Михайло Федоров склав присягу міністра оборони України за трибуною Верховної Ради.

"Моїм першим завданням є провести реальний аудит фінансів у Міністерстві оборони, зрозуміти, як цього року нам потрібно функціонувати, коли Міністерство оборони отримало менше на 300 млрд грн, ніж торік, розібратися з людським капіталом, який уже є в Силах оборони, і після цього прогнозувати подальші дії", — казав Федоров під час виступу перед голосуванням нардепів.

Михайло Федоров призначений міністром оборони: що передувало

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову посаду міністра оборони 2 січня. Президент зазначив, що Федоров уже "глибоко займається питаннями щодо лінії дронів" і "працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів", тому зможе додати технологічності Силам оборони.

Рада проголосувала за звільнення глави Мінцифри Михайла Федорова 13 січня, рішення про перехід до голосування за його призначення на посаду міністра оборони того дня не набрало достатньої кількості голосів.