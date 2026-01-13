Рада проголосувала за звільнення глави Мінцифри Михайла Федорова
Депутати Верховної Ради підтримали відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. За це проголосували 270 парламентарів.
Нардепи підтримали звільнення Михайла Федорова під час засідання Верховної Ради 13 січня. За законопроєкт №14371 "Постанови про відставку першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Федорова М. А." проголосували 270 депутатів, проти — 2, утрималися — 37, не голосували — 26.
У своєму виступі перед голосуванням нардепів Федоров зазначив, що за час його перебування на посаді міністра цифрової трансформації з 2019 року в Україні було реалізовано "Державу в смартфоні".
"Україна — п'ята у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг. Перша країна у світі з цифровими паспортами, які мають юридичну силу. Найшвидша реєстрація бізнесу у світі. Перші у світі зробили "Шлюб онлайн", "Електронний підпис", "Виплати в один клік", повністю цифрову компенсацію за зруйноване житло "єВідновлення", ШІ-асистент державних послуг у "Дії", і все це не експерименти — це вже цифрова держава, яка на сьогодні працює", — сказав урядовець.
Він додав, що наразі "Дією" користуються 23 млн українців, і цей застосунок встановлено на 77% смартфонів у країні.
Звільнення Михайла Федорова: деталі
Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк стверджує, що орієнтовно після 16:00 Рада перейде до питань призначень урядовців на нові посади, зокрема Михайла Федорова — на посаду міністра оборони.
Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Мінцифри Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони 2 січня. Він зазначив, що Федоров зможе додати Силам оборони технологічності, оскільки вже результативно працює в цифровізації державних послуг та процесів, а також глибоко займається питаннями щодо лінії дронів.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 9 січня повідомляв, що заяви про відставку міністра оборони Дениса Шмигаля та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова надійшли на розгляд парламентарів.