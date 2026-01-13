Рада проголосовала за увольнение главы Минцифры Михаила Федорова
Депутаты Верховной Рады поддержали отставку министра цифровой трансформации Михаила Федорова. За это проголосовали 270 парламентариев.
Нардепы поддержали увольнение Михаила Федорова во время заседания Верховной Рады 13 января. За законопроект №14371 "Постановления об отставке первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины Федорова М. А." проголосовали 270 депутатов, против — 2, воздержались — 37, не голосовали — 26.
В своем выступлении перед голосованием нардепов Федоров отметил, что за время его пребывания на посту министра цифровой трансформации с 2019 года в Украине было реализовано "Государство в смартфоне".
"Украина — пятая в мире по уровню развития цифровых государственных услуг. Первая страна в мире с цифровыми паспортами, которые имеют юридическую силу. Самая быстрая регистрация бизнеса в мире. Первые в мире сделали "Брак онлайн", "Электронная подпись", "Выплаты в один клик", полностью цифровую компенсацию за разрушенное жилье "еВідновлення", ИИ-ассистент государственных услуг в "Дії", и все это не эксперименты — это уже цифровое государство, которое сегодня работает", — сказал чиновник.
Он добавил, что сейчас "Дією" пользуются 23 млн украинцев, и это приложение установлено на 77% смартфонов в стране.
Увольнение Михаила Федорова: детали
Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк утверждает, что ориентировочно после 16:00 Рада перейдет к вопросам назначений чиновников на новые должности, в частности Михаила Федорова — на должность министра обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Минцифры Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны 2 января. Он отметил, что Федоров сможет добавить Силам обороны технологичности, поскольку уже результативно работает в цифровизации государственных услуг и процессов, а также глубоко занимается вопросами по линии дронов.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 9 января сообщал, что заявления об отставке министра обороны Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова поступили на рассмотрение парламентариев.