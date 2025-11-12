Гринчук написала заявление об отставке и отрицает, что ночевала у Галущенко: подробности (фото)

Министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку после того, как во время судебного заседания появились сообщения о ее возможных ночевках у министра юстиции Германа Галущенко. Гринчук категорически отрицает любые нарушения и называет эти обвинения спекуляциями.

Как сообщает "Слідство.Інфо", во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 ноября прокурор зачитал данные из протокола визуального наблюдения, согласно которому министр якобы несколько раз ночевала у тогдашнего министра юстиции Германа Галущенко. В протоколе указано, что Гринчук находилась в его доме с 23 на 24 июля, в ночь на 28 июля и с 11 по 13 августа и открывала дверь "своим ключом".

Журналисты пытались получить комментарий от Гринчук, однако она заявила, что ничего об этом не слышала и отвергла любые подозрения. После этого министр прервала разговор и не отвечала на дальнейшие звонки.

Вечером этого же дня Гринчук обнародовала в Facebook заявление об отставке. Она подчеркнула, что должность министра никогда не была для нее самоцелью, и отметила, что в ее работе на государственной службе в течение последних десяти лет не было нарушений законодательства. Министр также обратила внимание, что любые домыслы относительно ее личных отношений являются неуместными и спекулятивными.

Светлана Гринчук подала в отставку Фото: Facebook

"Закон. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе. Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений — любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", — написала чиновница.

Также сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что в случае обвинений чиновники должны покинуть свои должности. Он подтвердил, что уже попросил премьер-министра обеспечить подачу заявлений об отставке от Гринчук и Галущенко и пообещал применить санкции к фигурантам расследования НАБУ по масштабной коррупции в энергетике.

Что известно о Светлане Гринчук

Как пишет издание "Телеграф", Светлана Гринчук родилась в 1985 году в Черновцах. Она получила образование в Черновицком торгово-экономическом институте и в 2013 году защитила кандидатскую диссертацию по экономике сельского хозяйства. Позже училась во Франции в Университетском институте профессиональной подготовки "Менеджмент и управление предприятием".

В 2016 году Гринчук возглавила департамент по вопросам изменения климата и защиты озонового слоя в Министерстве защиты окружающей среды, а с 2019 года работала советником премьер-министра и министра финансов. В 2022-2025 годах она была заместителем министров и возглавляла офис реформ, впоследствии заняла должности министра защиты окружающей среды и энергетики Украины.

Гринчук уволили на фоне расследования НАБУ и САП по коррупции в "Энергоатоме". По данным нардепа Ярослава Железняка, она неоднократно пользовалась квартирой экс-министра юстиции Германа Галущенко.

Что касается личной жизни, то Гринчук была в браке с Вячеславом Гринчуком, имеет дочь, а в 2023 году судя по декларациям, они развелись. Слухи о разводе Галущенко из-за отношений с Гринчук не подтверждены.

Напомним, что 10 ноября, после сообщений НАБУ об операции "Мидас" и представления постановлений о ее увольнении, Гринчук заявила, что не будет реагировать на претензии. Она подчеркнула, что сосредоточена на подготовке энергетических объектов к зиме и обеспечении их стабильной работы.

Также Фокус писал, что правительство инициировало введение санкций против Александра Цукермана и бизнесмена Тимура Миндича. Президент Зеленский подтвердил, что подпишет указ о применении санкций по делу о коррупции в "Энергоатоме".