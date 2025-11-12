Гринчук написала заяву про відставку та заперечила, що ночувала у Галущенка: подробиці (фото)

Міністерка енергетики Світлана Гринчук подала у відставку після того, як під час судового засідання з’явилися повідомлення про її можливі ночівлі у міністра юстиції Германа Галущенка. Гринчук категорично заперечує будь-які порушення та називає ці звинувачення спекуляціями.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 листопада прокурор зачитав дані з протоколу візуального спостереження, згідно з яким міністерка нібито кілька разів ночувала у тодішнього міністра юстиції Германа Галущенка. У протоколі вказано, що Гринчук перебувала у його помешканні з 23 на 24 липня, у ніч проти 28 липня та з 11 по 13 серпня і відчиняла двері "своїм ключем".

Журналісти намагалися отримати коментар від Гринчук, однак вона заявила, що нічого про це не чула і відкинула будь-які підозри. Після цього міністерка перервала розмову та не відповідала на подальші дзвінки.

Увечері цього ж дня Гринчук оприлюднила у Facebook заяву про відставку. Вона підкреслила, що посада міністерки ніколи не була для неї самоціллю, і наголосила, що у її роботі на державній службі протягом останніх десяти років не було порушень законодавства. Міністерка також звернула увагу, що будь-які домисли щодо її особистих стосунків є недоречними та спекулятивними.

"Закон. У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі.Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", — написала посадовиця.

Також сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що у разі звинувачень посадовці мають залишити свої посади. Він підтвердив, що вже попросив прем’єр-міністра забезпечити подання заяв про відставку від Гринчук та Галущенка і пообіцяв застосувати санкції до фігурантів розслідування НАБУ щодо масштабної корупції в енергетиці.

Що відомо про Світлану Гринчук

Як пише видання "Телеграф", Світлана Гринчук народилася у 1985 році в Чернівцях. Вона здобула освіту у Чернівецькому торговельно-економічному інституті та у 2013 році захистила кандидатську дисертацію з економіки сільського господарства. Пізніше навчалася у Франції в Університетському інституті професійної підготовки "Менеджмент і управління підприємством".

У 2016 році Гринчук очолила департамент з питань зміни клімату та захисту озонового шару у Міністерстві захисту довкілля, а з 2019 року працювала радницею прем’єр-міністра та міністра фінансів. У 2022–2025 роках вона була заступницею міністрів і очолювала офіс реформ, згодом обійняла посади міністерки захисту довкілля та енергетики України.

Гринчук звільнили на тлі розслідування НАБУ та САП щодо корупції в "Енергоатомі". За даними нардепа Ярослава Железняка, вона неодноразово користувалася квартирою ексміністра юстиції Германа Галущенка.

Щодо особистого життя, то Гринчук була у шлюбі з В’ячеславом Гринчуком, має доньку, а у 2023 році судячи з декларацій, вони розлучилися. Чутки про розлучення Галущенка через стосунки з Гринчук не підтверджені.

Нагадаємо, що 10 листопада, після повідомлень НАБУ про операцію "Мідас" і подання постанов про її звільнення, Гринчук заявила, що не реагуватиме на претензії. Вона наголосила, що зосереджена на підготовці енергетичних об’єктів до зими та забезпеченні їх стабільної роботи.

Також Фокус писав, що уряд ініціював запровадження санкцій проти Олександра Цукермана та бізнесмена Тимура Міндіча. Президент Зеленський підтвердив, що підпише указ про застосування санкцій у справі щодо корупції в "Енергоатомі".