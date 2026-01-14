Харьков готовился, Киев — не подготовлен совсем: Шмыгаль анонсировал антикризисные мероприятия

Новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию в энергетике, в частности отключение света в Киеве. По его словам, столица не была подготовлена к критической ситуации.

Из-за этого придется принять кризисные меры. Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады.

Шмыгаль признал, что ситуация в энергетике после вражеских ударов является критической.

В то же время он убежден, что Министерство энергетики сможет обеспечить справедливое распределение ресурсов, а также повлиять на защиту энергообъектов.

При этом он предложил взять на себя работу с местными властями, которой должно заниматься профильное министерство развития общин.

"Харьков готовился — областная власть, городская власть подготовила город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая генерация распределенная. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я скажу — не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать антикризисные меры. Это в фокусе президента Украины и премьера сейчас", — заявил Шмыгаль.

В то же время он не объяснил, какие именно антикризисные меры придется принимать.

Назначение Дениса Шмыгаля

Напомним, сегодня Дениса Шмыгаля назначили на должность министра энергетики.

Ожидается, что Шмыгаль проведет перезагрузку ведомства. В частности, новый министр намерен заменить весь состав своих заместителей. Так, на работу в Минэнерго перейдет Анатолий Куцовол, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны.

Кроме того, к команде Шмыгаля в Минэнерго должен присоединиться его бывший советник во времена премьерства, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

Еще одна бывшая советница Шмыгаля по вопросам энергетики, Наталья Бойко, отказалась от предложения перейти на работу в Минэнерго.

Еще 3 января Владимир Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины. Он отметил, что такая системность, которую демонстрирует тогда еще министр обороны, необходима сегодня для украинской энергетики, которая почти ежедневно страдает от ударов России.

Впоследствии источники во власти сообщили, что Михаил Федоров хотел руководить Министерством обороны и готовился к этому. В то же время Денис Шмыгаль не хотел покидать пост и сначала тактично отказался от предложения президента Владимира Зеленского перейти в Министерство энергетики после коррупционного скандала.