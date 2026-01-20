В Киеве возобновили водоснабжение: когда киевлянам вернут свет и отопление

Ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы вернуть киевлянам свет как можно скорее. Сейчас изучаются возможности, чтобы высвободить дополнительную электроэнергию для бытовых потребителей.

В Киеве восстановили централизованное водоснабжение, но ситуация со светом остается сложной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, вечером 20 января восстановили водоснабжение в Киеве. Централизованная система уже набирает необходимые параметры, однако в столице все еще есть районы с пониженным давлением. В результате ночного обстрела ВС РФ в Киеве были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры.

Отдельно Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию со светом в столице. По его словам, ликвидация последствий ночной атаки ВС РФ продолжается, а ремонтные бригады работают непрерывно.

"Параллельно будет пересмотрена работа объектов критической инфраструктуры. Анализируем, какое количество электроэнергии можно дополнительно высвободить, чтобы направить ее бытовым потребителям. Поручил провести дополнительный анализ и перевести на генераторы все объекты, которые возможно, чтобы высвободить электроэнергию для людей. Киев уже получил 49 генераторов из 55 запланированных, которые были выделены из резервного хаба Минэнерго. Остальные ожидаем в кратчайшие сроки", — продолжил Шмыгаль.

Также министр энергетики прокомментировал ситуацию с отоплением в Киеве. В столице после российского обстрела остаются четыре тысячи домов без тепла в домах. Продолжаются масштабные работы по восстановлению централизованного теплоснабжения. Пусковые операции, по словам Шмыгаля, будут продолжаться всю ночь, а затем коммунальщики планируют начать прогревать котлы, чтобы утром киевлянам начали возвращать отопление.

Отметим, что в Киеве на фоне проблем с отоплением, водоснабжением и светом мужчина открыл бесплатную мобильную сауну. Вблизи сауны развернута большая кемпинговая палатка, в которой люди могут попить горячего чая.

Также Фокус рассказывал, что ночной обстрел ВС РФ спровоцировал транспортный коллапс в Киеве. Киевские власти после атаки были вынуждены внести изменения в работу метро, из-за чего на остановках транспорта возникали длинные очереди.