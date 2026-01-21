Кличко повідомив, що з Києва виїхали 600 тисяч людей: в КМВА це заперечують

Раніше мер Києва в інтерв'ю заявив, що з столиці протягом січня виїхало 600 тисяч людей. У Київській міській військовій адміністрації цю інформацію не підтверджують.

Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Громадське".

"Така інформація не підтверджена жодним підрозділом Київської міської військової адміністрації", - заявила речниця.

Катерина Поп пояснила, що це досить легко зрозуміти по об'ємам споживання електроенергії.

"І наразі якби виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, то, напевно, ситуація зі світлом не була б такою критичною… Навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди виїхали, ну, хіба вони не вимкнули світло", — зауважила речниця.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю виданню Times заявляв, що протягом січня з Києва виїхали 600 000 містян. Коли ЗМІ поцікавились, звідки взялись саме такі цифри, у пресслужбі мера пояснили, що мається на увазі, що за білінговими даними, зараз на 600 тисяч менше телефонів "ночують" в місті.

Відео дня

Фокус писав про інтерв'ю очільника Києва та про заяви, які він зробив іноземним ЗМІ.

Також міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці склалася найскладніша ситуація за 4 роки повномасштабного вторгнення Росії.