Кличко сообщил, что из Киева выехали 600 тысяч человек: в КГВА это отрицают

Ранее мэр Киева в интервью заявил, что из столицы в течение января выехало 600 тысяч человек. В Киевской городской военной администрации эту информацию не подтверждают.

Об этом рассказала пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Громадське".

"Такая информация не подтверждена ни одним подразделением Киевской городской военной администрации", — заявила пресс-секретарь.

Екатерина Поп объяснила, что это достаточно легко понять по объемам потребления электроэнергии.

"И сейчас если бы выехало такое количество абонентов, которым предоставляются услуги электроснабжения, то, наверное, ситуация со светом не была бы такой критической... Даже если такие цифры заявляют, мы не видим результата от того, что люди выехали, ну, разве они не выключили свет", — отметила пресс-секретарь.

Напомним, городской голова Виталий Кличко в интервью изданию Times заявлял, что в течение января из Киева выехали 600 000 горожан. Когда СМИ поинтересовались, откуда взялись именно такие цифры, в пресс-службе мэра объяснили, что имеется в виду, что по биллинговым данным, сейчас на 600 тысяч меньше телефонов "ночуют" в городе.

