"Ситуация критическая": более полумиллиона человек выехали из Киева с начала года, — The Times

Около 600 000 жителей Киева выехали из города с начала 2026 года из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре, которые приводили к отключениям электроэнергии, отопления и воды.

Городской голова Киева Виталий Кличко советует остальным сделать то же самое и предупреждает об угрозе коллапса, пишет The Times.

Виталий Кличко предупредил, что Путин ведет Киев к гуманитарной катастрофе. "Россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди замерзли зимой", — сказал он.

Городской голова посоветовал киевлянам "выехать, если могут", пока аварийные бригады пытаются восстановить электроснабжение в заснеженном Киеве.

По данным мэра, в этом месяце столицу, где проживает более 3 миллионов человек, уже покинули 600 000 человек.

"Ситуация критическая с основными услугами — отоплением, водоснабжением, электроэнергией", — признал Кличко.

Відео дня

По его словам, не имея возможности поддерживать нужную температуру, власти были вынуждены слить воду из централизованной системы отопления и водоснабжения Киева, чтобы предотвратить превращение воды в лед и разрывы труб во время расширения.

В некоторых домах настолько холодно, что жители не могут пользоваться туалетом, потому что вода замерзла в унитазе, а на подоконнике образовались сосульки от конденсата.

34-летняя киевлянка Анастасия пообщалась с The Times. Женщина пытается ухаживать за своими детьми, шестилетним Евгением, и четырехлетней Аней, дома, поскольку школы и детские сады не могут снова открыться после удара 9 января.

"Каникулы продлены до 1 февраля, потому что в детском саду нет электричества, поэтому дети сидят там и мерзнут. В школе то же самое. Но у нас также нет отопления уже две недели. У нас на кухне газовая плита, но детские спальни полностью обледенелые", — рассказывает Анастасия.

Эксперты говорят, что если канализационную систему водоотвода быстро не восстановить, болезни, вероятно, распространятся, и город начнет закрываться.

"Вода — это ключ. Если россияне будут продолжать препятствовать поставке воды в такой огромный город, это создает риск полного коллапса. Люди не могут стирать, готовить еду или убирать", — сказал Тарас Загородний, председатель Национальной антикризисной группы.

Напомним, 20 января министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве восстановили централизованное водоснабжение.

Фокус также писал о том, что ночной обстрел ВС РФ спровоцировал транспортный коллапс в Киеве.