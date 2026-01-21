"Ситуація критична": понад півмільйона осіб виїхали з Києва з початку року, — The Times

Близько 600 000 мешканців Києва виїхали з міста з початку 2026 року через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі, що призводили до відключень електроенергії, опалення та води.

Міський голова Києва Віталій Кличко радить решті зробити те саме і попереджає про загрозу колапсу, пише The Times.

Віталій Кличко попередив, що Путін веде Київ до гуманітарної катастрофи. "Росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди замерзли взимку", — сказав він.

Міський голова порадив киянам "виїхати, якщо можуть", поки аварійні бригади намагаються відновити електропостачання в засніженому Києві.

За даними мера, цього місяця столицю, де проживає понад 3 мільйони людей, вже покинули 600 000 людей.

"Ситуація критична з основними послугами — опаленням, водопостачанням, електроенергією", — визнав Кличко.

Відео дня

За його словами, не маючи змоги підтримувати потрібну температуру, влада була змушена злити воду з централізованої системи опалення та водопостачання Києва, щоб запобігти перетворенню води на лід та розривам труб під час розширення.

У деяких будинках настільки холодно, що мешканці не можуть користуватися туалетом, бо вода замерзла в унітазі, а на підвіконні утворилися бурульки від конденсату.

34-річна киянка Анастасія поспілкувалася з The Times. Жінка намагається доглядати за своїми дітьми, шестирічним Євгеном, та чотирирічною Анею, вдома, оскільки школи та дитячі садки не можуть знову відкритися після удару 9 січня.

"Канікули продовжено до 1 лютого, бо в дитячому садку немає електрики, тому діти сидять там і мерзнуть. У школі те саме. Але в нас також немає опалення вже два тижні. У нас на кухні газова плита, але дитячі спальні повністю обледенілі", — розповідає Анастасія.

Експерти кажуть, що якщо каналізаційну систему водовідведення швидко не відновити, хвороби, ймовірно, поширяться, і місто почне закриватися.

"Вода — це ключ. Якщо росіяни продовжуватимуть перешкоджати постачанню води до такого величезного міста, це створює ризик повного колапсу. Люди не можуть прати, готувати їжу чи прибирати", — сказав Тарас Загородній, голова Національної антикризової групи.

Нагадаємо, 20 січня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у Києві відновили централізоване водопостачання.

Фокус також писав про те, що нічний обстріл ЗС РФ спровокував транспортний колапс у Києві.