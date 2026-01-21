Пар выше крыши: в сети показали, что происходит в Киеве после подачи света (видео)

Многоэтажку в Киеве буквально затянуло паром сразу после того, как в жилом комплексе включили свет.

Пар поднимается практически с каждой квартиры, следует из видео, опубликованного каналом "Киев 24".

"Вот так выглядит общенациональный сигнал "Внимание! Свет включен"", – говорится в подписи.

В комментариях некоторые пользователи не совсем поняли такое явление и предположили, что это работают генераторы. Однако более осведомленные объяснили, что поскольку это новостройка, в квартирах – индивидуальное отопление, которое работает только при наличии электричества. При включении света котел запускается, а через вытяжку на улицу выходит пар.

Один из комментаторов пошутил: "Они выбрали нового Папу", проведя аналогии с избранием Папы Римского.

Відео дня

Какая сейчас ситуация с теплоснабжением в Киеве, мэр Виталий Кличко пока не сообщал. Накануне по состоянию на 16:00 вечера после очередного массированного ВС РФ по энергетике Киева без тепла оставались 4000 многоэтажек. Коммунальщикам удалось вернуть тепло в более чем 1600 домов, и работы продолжаются круглосуточно.

Из-за огромных физических перенагрузок двое слесарей, которые задействованы на аварийно-ремонтных работах в Киеве, скончались. Об этом утром, 21 января, сообщил нардеп Алексей Кучеренко.

Из-за проблем со светом и теплом из Киева в январе выехали более полумиллиона человек.

20 января министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве восстановили централизованное водоснабжение.