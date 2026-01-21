Пара вище даху: у мережі показали, що відбувається в Києві після подачі світла (відео)

Багатоповерхівку в Києві буквально затягнуло парою одразу після того, як у житловому комплексі увімкнули світло.

Пара піднімається практично з кожної квартири, випливає з відео, опублікованого каналом "Київ 24".

"Ось так виглядає загальнонаціональний сигнал "Увага! Світло ввімкнено"", — ідеться в підписі.

У коментарях деякі користувачі не зовсім зрозуміли таке явище і припустили, що це працюють генератори. Однак більш обізнані пояснили, що оскільки це новобудова, у квартирах — індивідуальне опалення, яке працює тільки за наявності електрики. У разі ввімкнення світла котел запускається, а через витяжку на вулицю виходить пара.

Один із коментаторів пожартував: "Вони обрали нового Папу", провівши аналогії з обранням Папи Римського.

Яка зараз ситуація з теплопостачанням у Києві, мер Віталій Кличко поки що не повідомляв. Напередодні станом на 16:00 вечора після чергового масованого ВС РФ по енергетиці Києва без тепла залишалися 4000 багатоповерхівок. Комунальникам вдалося повернути тепло в понад 1600 будинків, і роботи тривають цілодобово.

Через величезні фізичні перенавантаження двоє слюсарів, які задіяні на аварійно-ремонтних роботах у Києві, померли. Про це вранці, 21 січня, повідомив нардеп Олексій Кучеренко.

Через проблеми зі світлом і теплом із Києва в січні виїхали понад півмільйона людей.

20 січня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Києві відновили централізоване водопостачання.