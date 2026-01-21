В Киеве не хватает аварийных бригад: двое слесарей умерли от перегрузки, — нардеп

Нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что в Киеве двое слесарей аварийно-ремонтных бригад погибли от перегрузки. Многие аварийщики страдают от обморожения и психологического и физического обессиливания.

Аварийные отключения света и тепла в Киеве продолжаются после очередной комбинированной атаки РФ в ночь на 20 января. О трагической гибели двух работников аварийных бригад народный депутат, первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко сообщил 21 января в Facebook.

По его словам, слесари столичных аварийных бригад выполняют работы "в аномально напряженном режиме".

"Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва — практически валятся с ног. Вчера два слесаря просто умерли от дикой перегрузки", — рассказал нардеп.

У многих специалистов, которые работают над возвращением киевлянам тепла, воды и света, зафиксировано обморожение и психофизическое истощение.

"Просто помните об этом", — отметил Кучеренко.

Отключение света и тепла в Киеве: что известно

Проблемы с водой и теплом в Киеве начались после комбинированной атаки РФ в ночь на 20 января. Без отопления остались 5 635 многоэтажек, весь левый берег города остался без воды. НЭК "Укрэнерго" ввела в столице аварийные графики отключений света. По состоянию на 16:00 20 января без отопления в Киеве оставались 4 000 домов.

Издание The Times 20 января писало, что с начала 2026 года более полумиллиона человек выехали из Киева из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Напомним, вечером 14 января погиб работник "Киевтеплоэнерго", который возвращал тепло в Оболонском районе Киева. В КГГА рассказали, что трагедия произошла во время разгрузки оборудования генератора.