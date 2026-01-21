У Києві не вистачає аварійних бригад: двоє слюсарів померли від перенавантаження, — нардеп

Нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що у Києві двоє слюсарів аварійно-ремонтних бригад загинули від перевантаження. Багато аварійників страждають від обморожування та психологічного й фізичного знесилення.

Аварійні відключення світла і тепла у Києві тривають після чергової комбінованої атаки РФ у ніч на 20 січня. Про трагічну загибель двох працівників аварійних бригад народний депутат, перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив 21 січня у Facebook.

За його словами, слюсарі столичних аварійних бригад виконують роботи "в аномально напруженому режимі".

"Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви — практично валяться з ніг. Вчора два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження", — розповів нардеп.

У багатьох спеціалістів, які працюють над поверненням киянам тепла, води та світла, зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження.

"Просто памʼятайте про це", — зазначив Кучеренко.

У Києві від перенавантаження померли два слюсарі аварійних бригад Фото: скриншот

Відключення світла і тепла у Києві: що відомо

Проблеми з водою і теплом у Києві почалися після комбінованої атаки РФ у ніч на 20 січня. Без опалення залишилися 5 635 багатоповерхівок, весь лівий берег міста залишився без води. НЕК "Укренерго" запровадила в столиці аварійні графіки відключень світла. Станом на 16:00 20 січня без опалення у Києві лишалися 4 000 будинків.

Видання The Times 20 січня писало, що від початку 2026 року понад півмільйона осіб виїхали з Києва через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, ввечері 14 січня загинув працівник "Київтеплоенерго", який повертав тепло в Оболонському районі Києва. В КМДА розповіли, що трагедія сталася під час розвантаження обладнання генератора.