"Жахлива трагедія": загинув працівник "Київтеплоенерго", який повертав тепло на Оболоні

Під час виконання службових обов'язків у Києві загинув працівник "Київтеплоенерго". Він виконував роботи з повернення опалення мешканцям Оболонського району столиці.

Трагедія сталась ввечері 14 січні, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні ввечері сталась жахлива трагедія — під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго", — йдеться у повідомленні.

В КМДА підкреслили, що робота в складних погодних умовах здійснює колосальне навантаження на працівників комуанльних установ.

"Адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги. На жаль, це дається взнаки. Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу "Київтеплоенерго", — наголосили в КМДА.

Прізвища та ім'я загиблого працівника там не уточнили.

14 січня Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації.