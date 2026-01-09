Бригада швидкої допомоги потрапила під повторний обстріл у Києві, загинув медик (фото)
Після удару по одному з будинків у Дарницькому районі Києва ЗС РФ повторно атакувала багатоповерхівку вночі 9 січня в той момент, коли на місце прибули медики, щоб рятувати поранених людей.
Четверо осіб із бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф дістали поранення, а ще один медик, 56-річний Сергій Смоляк, загинув, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на столицю вже відомо про чотирьох загиблих і 24 поранених. До лікарень доправлено 16 осіб, решті допомогу було надано на місці.
Серед поранених — п'ятеро рятувальників і поліцейський.
Найбільших руйнувань зазнали будинки та інші цивільні об'єкти в чотирьох районах міста — торговий центр, санаторій, дитячий майданчик у дворі житлового будинку тощо.
Також у столиці зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури, а в деяких районах перебої з електропостачанням і водою.
У МОЗ висловили співчуття всім, хто втратив цієї ночі рідних, друзів, колег і дім.
"Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню", — наголосили у відомстві.
За інформацією голови Київської військової міської адміністрації Тимура Ткаченка, унаслідок однієї з найскладніших атак ЗС РФ на Київ, враховуючи погодні умови, пошкодження зафіксовано у 29 локаціях.
"Пошкоджено півсотні будинків, 4 навчальні заклади, 18 автомобілів. За ранковими підрахунками — уже понад 1000 вибитих вікон. Триває ліквідація наслідків", — зазначив чиновник.
