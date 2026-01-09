Бригада скорой помощи попала под повторный обстрел в Киеве, погиб медик (фото)

После удара по одному из домов в Дарницком районе Киева ВС РФ повторно атаковала многоэтажку ночью 9 января в тот момент, когда на место прибыли медики, чтобы спасать раненых людей.

Четверо человек из бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получили ранения, а еще один медик, 56-летний Сергей Смоляк, погиб, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на столицу уже известно о четырех погибших и 24 раненых. В больницы доставлены 16 человек, остальным помощь была оказана на месте.

Сергей Смоляк погиб, приехав спасать других людей Фото: Минздрав/Facebook

Среди раненых – пятеро спасателей и полицейский.

Наибольшие разрушения получили дома и другие гражданские объекты в четырех районах города – торговый центр, санаторий, детская площадка во дворе жилого дома и т.д.

Также в столице зафиксировано повреждение критической инфраструктуры, а в некоторых районах перебои с электроснабжением и водой.

В Минздраве выразили сочувствие всем, кто потерял этой ночью родных, друзей, коллег и дом.

"Медики не могут быть мишенью, люди не могут быть мишенью", – подчеркнули в ведомстве.

По информации главы Киевской военной городской администрации Тимура Ткаченко, в результате одной из самых сложных атак ВС РФ на Киев, учитывая погодные условия, повреждения зафиксированы в 29 локациях.

"Повреждены полсотни домов, 4 учебных заведения, 18 автомобилей. По утренним подсчетам – уже более 1000 выбитых окон. Идет ликвидация последствий", – отметил чиновник.

