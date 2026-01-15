"Ужасная трагедия": погиб работник "Киевтеплоэнерго", который возвращал тепло на Оболони

Во время выполнения служебных обязанностей в Киеве погиб работник "Киевтеплоэнерго". Он выполнял работы по возвращению отопления жителям Оболонского района столицы.

Трагедия произошла вечером 14 января, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня вечером произошла ужасная трагедия — во время разгрузки оборудования генератора для теплообеспечения отдельных жилых домов в Оболонском районе погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", — говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что работа в сложных погодных условиях осуществляет колоссальную нагрузку на работников коммуанльных учреждений.

"Ведь коммунальщики работают не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги. К сожалению, это дает о себе знать. Город выражает искренние соболезнования семье энергетика и коллективу "Киевтеплоэнерго", — отметили в КГГА.

Відео дня

Фамилии и имя погибшего работника там не уточнили.

Напомним, 9 января бригада скорой помощи попала под повторный обстрел в Киеве, в результате чего погиб медик.

14 января Владимир Зеленский сообщил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации.