"Ничего не согревает так": известный комик вспомнил о Булгакове и вляпался в скандал (фото)

Украинский комик Феликс Редька вызвал публичный скандал после сообщений в соцсети Threads о культуре, патриотизме и общественных приоритетах во время войны. Его высказывания вызвали волну хейта, на которую артист ответил резким заявлением.

Первый пост Феликса Редьки был о демонтаже памятника Михаилу Булгакову в Киеве и регулярных отключениях воды и света. Комик написал, что "ничего не согревает так, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову", а также иронично заметил, что при отсутствии воды "ее всегда полно в патриотических лозунгах". В заметке он призвал "искать вокруг себя украиноязычных людей" и подытожил: "Запомните, сначала культура, потом экономика".

Феликс Редька попал в скандал Фото: Threads

Реакции людей

После публикации сообщения Редьку начали массово критиковать, обвиняя в неприемлемой риторике:

"Феликс, памятник убрали не вместо восстановления воды. Скорее воды нет из-за обстрелов, которые стали возможными из-за того, что в Киеве стоял памятник Булгакову и у россиян была иллюзия, что их здесь будут встречать цветами. Именно из-за слабых позиций украинского языка мы столько впитывали русского и столько пренебрегали своим, а это, в частности, сделало возможными гибридные методы войны в 2014. Ваш сарказм не просто неуместен, он распространяет невежество, меняет местами причину и следствие", — написал писатель Илларион Павлюк.

"Слышишь, а тебя не понимаю. Объясни, пожалуйста. Это такой бунт? Потому что ты выглядишь как ребенок. Ты же понимаешь, что ты несешь в массы, и без того озлобленных людей, российские нарративы, и еще больше нагнетаешь и без того сложную ситуацию вокруг Я не понимаю, зачем", — спросил телеведущий и актер Андрей Бедняков.

"Думаю, если бы был памятник — по энергетике бы не били! И по Киеву! И по другим городам!!! Хотя.... подождите...", — отметил актер Тарас Стадницкий.

"Если бы сначала была бы культура, то мы бы не читали таких сообщений", — отметил ветеран Александр Терен.

Відео дня

Комик ответил

Феликс заявил, что не боится угроз и не признает права определять, кто является "настоящим украинцем".

"Тут очередь за гражданством стоит, что вы кастинг в украинцы проводите?" — написал он.

Редька подчеркнул, что считает свою позицию проукраинской, поскольку живет в Украине, финансово поддерживает Вооруженные силы Украины и выступает в прифронтовых регионах. По его словам, он "кладет миллионы на армию, в том числе из собственного кармана", ездит с выступлениями в Херсон и на Донбасс и ведет всю публичную деятельность на украинском языке.

Комик также заявил, что его личные взгляды, культурные предпочтения или отношение к историческим фигурам не должны быть предметом публичного контроля. По его мнению, агрессивная реакция части общества больше похожа не на защиту украинской культуры, а на репрессивные практики.

"А это все, что несется, — это тупо раша 2.0 под маскировкой борьбы за украинскую культуру", — подытожил Редька.

Феликс Редька резко отреагировал на критику Фото: Threads

Что на это сказали люди

Несмотря на то, что комика многие заихетировали, есть и те, кто его поддерживает:

"К Миндичу было меньше вопросов, который напиздил на 2 жизни вперед, чем к Феликсу за пост в тредс";

"Каждый раз, когда слышу, что на Феликса начинают сыпаться какие-то непонятные обвинения, я каждый раз себя сдерживаю. Феликс один из немногих комиков, которого я уже 3 раза привозил в Херсон с бесплатными выступлениями для местных, потому что я сам херсонец. И если первый раз было опасно, но не так сильно, то вот в последний раз мы ехали в Херсон в 2025 году осенью, когда там уже опасность сбросов FPV на любые машины. В Херсон заезжаешь через тоннель из сетки в 20 км от Херсона";

"Ты все правильно делаешь Феликс. Лично я до сих пор не увидел никаких пророссийских заявлений с твоей стороны".

Однако до сих пор остается много тех, кто не разделяет его мнения:

"Так а нахрена нам украинцы со скрытой пророссийской позицией? Вопрос в том, что вы производите впечатление мыслящего человека, но до сих пор так и не поняли, не разобрались для себя хотя бы, почему украинский язык важен. И даже если у вас такая позиция, как вы продемонстрировали неоднократно, то для чего ее так нелепо демонстрировать? Чтобы что? И что получается: вы этими прЕколами разделяете общество. Да, оно уже разделено этим вопросом, но вы проводите еще более мирную линию";

"Любишь произведения Булгакова? — Читай. Малоросс в душе? — Будь. Используешь публичность, чтобы расколоть измотанное войной общество на теме поддержки росмову и роскультуры? — идешь в направлении остальной попаяной ваты. Демократия. Свобода слова. Всё верно. Ты свой выбор сделал. Мы тоже";

"Не приезжайте в Херсон, пожалуйста, не делайте моих херсонцев такими же антиукраинскими";

"Какую хоть одну конструктивную мысль ты вложил в тот пост, кроме кремлевского нарратива "украинские патриоты — это плохо"? Какую часть граждан Украины ты представлял, кроме жертв вражеской пропаганды?";

"Манипуляция по методичке 2012 года, честное слово. Отбеливай свою антиукраинскую позицию тем что "везде коррупция". Это же было уже".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Феликс Редька сообщал, что с некогда заброшенной могилы украинскому историку Михаилу Драгоманову в Болгарии, которую он обустроил за свой счет, исчезли украинский флаг и информационная табличка.

Девушка экс-министра Кулебы предложила украинцам погреться вибраторами и нарвалась на хейт.

Кроме того, украинская певица Тина Кароль обнародовала песню о частых отключениях света и тепла из-за последствий российских атак. Одна из строк трека вызвала оживленное обсуждение среди пользователей сети и разделила мнение юзеров на несколько лагерей.