"Нічого не зігріває так": відомий комік згадав про Булгакова і вляпався в скандал (фото)

Український комік Фелікс Редька спричинив публічний скандал після дописів у соцмережі Threads про культуру, патріотизм і суспільні пріоритети під час війни. Його висловлювання викликали хвилю хейту, на яку артист відповів різкою заявою.

Перший допис Фелікса Редьки був про демонтаж пам’ятника Михайлу Булгакову в Києві та регулярні відключення води й світла. Комік написав, що "нічого не зігріває так, як розуміння, що в Києві більше не стоїть памʼятник Булгакову", а також іронічно зауважив, що за відсутності води "її завжди повно в патріотичних гаслах". У дописі він закликав "шукати навколо себе україномовних людей" і підсумував: "Запамʼятайте, спочатку культура, потім економіка".

Реакції людей

Після публікації допису Редьку почали масово критикувати, звинувачуючи в неприйнятній риториці:

"Феліксе, памʼятник прибрали не замість відновлення води. Радше води немає через обстріли, які стали можливими через те, що в Києві стояв памʼятник Булгакову та у росіян була ілюзія, що їх тут зустрічатимуть квітами. Саме через слабкі позиції української мови ми стільки всотували російського та стільки нехтували своїм, а це, зокрема, зробило можливими гібридні методи війни у 2014. Ваш сарказм не просто недоречний, він поширює невігластво, міняє місцями причину та наслідок", — написав письменник Іларіон Павлюк.

"Чуєш, а тебе не розумію. Поясни, будь ласка. Це такий бунт? Бо ти виглядаєш як дитина. Ти ж розумієш, що ти несеш в маси, і без того озлоблених людей, росiйські наративи, і ще більше нагнітаєш і без того складну ситуацію навколо Я не розумію, навіщо", — запитав телеведучий та актор Андрій Бєдняков.

"Думаю, коли б був пам'ятник – по енергетиці б не били! І по Києву! І по інших містах!!! Хоча… зачекайте…", — зауважив актор Тарас Стадницький.

"Якби спочатку була б культура , то ми б не читали таких дописів", — зазначив ветеран Олександр Терен.

Комік відповів

Фелікс заявив, що не боїться погроз і не визнає права визначати, хто є "справжнім українцем".

"Тут черга за громадянством стоїть, що ви кастинг в українці проводите?" — написав він.

Редька наголосив, що вважає свою позицію проукраїнською, оскільки живе в Україні, фінансово підтримує Збройні сили України та виступає в прифронтових регіонах. За його словами, він "кладе мільйони на армію, в тому числі з власної кишені", їздить з виступами до Херсона й на Донбас і веде всю публічну діяльність українською мовою.

Комік також заявив, що його особисті погляди, культурні вподобання чи ставлення до історичних постатей не мають бути предметом публічного контролю. На його думку, агресивна реакція частини суспільства більше схожа не на захист української культури, а на репресивні практики.

"А оце все, що несеться, — це тупо раша 2.0 під маскуванням боротьби за українську культуру", — підсумував Редька.

Що на це сказали люди

Попри те, що коміка багато хто зайхетив, є і ті, хто його підтримує:

"До Міндіча було менше питань, який напиздив на 2 життя вперед, ніж до Фелікса за пост в тредс";

"Кожен раз, коли чую, що на Фелікса починають сипатися якісь незрозумілі звинувачення, я кожен раз себе стримую. Фелікс один з небагатьох коміків, якого я вже 3 рази привозив в Херсон з безкоштовними виступами для місцевих, бо я сам херсонець. І якщо перший раз було небезпечно, але не так сильно, то ось останнього разу ми їхали в Херсон в 2025 році восени, коли там вже небезпека скидів FPV на будь-які автівки. В Херсон заїжджаєш через тунель з сітки за 20 км від Херсону";

"Ти все правильно робиш Фелікс. Особисто я досі не побачив жодних проросійських заяв з твого боку".

Однак досі залишається багато тих, хто не поділяє його думки:

"Так а нахіба нам українці з прихованою проросійською позицією? Питання в тому, що ви викликаєте враження мислячої людини, але до сих пір так і не збагнули, не розібралися для себе хоча б, чому украінська мова важлива. І навіть якщо у вас така позиція, як ви продемонстрували неодноразово, то для чого їі так недолуго демонструвати? Щоб що? І що виходить: ви цими прЕколами розділяєте суспільство. Так, воно вже поділене цим питанням, але ви проводите ще мирнішу лінію";

"Любиш твори Булгакова? — Читай. Малорос в душі? — Будь. Використовуєш публічність, щоб розколоти вимотане війною суспільство на темі підтримки росмову і роскультури? — йдеш у напрямку решти попаяної вати. Демократія. Свобода слова. Все вірно. Ти свій вибір зробив. Ми теж";

"Не приїжджайте в Херсон, будь ласка, не робить моїх херсонців такими ж антиукраїнськими";

"Яку хоч одну конструктивну думку ти вклав в той пост, окрім кремлівського наративу "українські патріоти — це погано"? Яку частину громадян України ти репрезентував, окрім жертв ворожої пропаганди?";

"Маніпуляція за методичкою 2012 року, чесне слово. Відбілюй свою антиукраінську позицію тим що "всюди корупція". Це ж було вже".

