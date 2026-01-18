"Нема світла і тепла, є корупція і ТЦК": трек Тіни Кароль викликав дебати в мережі (відео)

Українська співачка Тіна Кароль оприлюднила пісню про часті відключення світла та тепла через наслідки російських атак. Один з рядків треку викликав жваве обговорення серед користувачів мережі та розділив думку юзерів на кілька таборів.

Сама співачка ймовірно оприлюднила пісню з метою підтримки українців під час тривалих відключень тепла та світла. Відео з частиною пісні Кароль розмістила в своєму Facebook.

Опублікований фрагмент треку містить наступний рядок: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". Саме ці рядки спровокували велику дискусію серед користувачів мережі, що спричинило великий шквал критики на адресу співачки.

Коментатори та юзери соцмереж не вірять в те, що Кароль справді сидить без світла. Також багато хто з юзерів підозрює, що саме відео співачка нібито спеціально пішла записувати "десь у підвалі".

"Я теж так вмію: "У нас немає світла і в нас нема тепла, у нас є корупція і є ТЦК. Вони тебе, вони мене — і це всеееееееее", — написала одна з користувачок, репліка якої набрала найбільше лайків.

Користувачі в мережі розкритикували співачку за її трек Фото: скриншот

Водночас під постами співачки багато прихильників і юзерів висловилися на підтримку Кароль. Вони подякували їй за те, що вона звертає увагу на проблеми та намагається говорити про них уголос.

Коментарі під постом Кароль про світло та тепло Фото: Скриншот

На момент публікації матеріалу співачка не відреагувала на критику в мережі щодо своєї пісні.

