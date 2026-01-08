Тіна Кароль помітно схудла: у мережі запідозрили причину (фото)
Українська співачка Тіна Кароль привернула увагу шанувальників новим відео з танцювального тренування. У ролику артистка з’явилася у спортивному образі та продемонструвала помітно стрункішу фігуру, що одразу викликало активне обговорення в соцмережах.
У коментарях під відео в TikTok користувачі масово відзначають, що Тіна значно схудла. Частина фанів захоплюється її формою та пише компліменти, інші ж почали будувати припущення щодо причин такої трансформації.
Зокрема, в мережі з’явилися коментарі з натяками на можливе використання популярного серед зірок препарату для зниження ваги, який часто обговорюють у контексті різкого схуднення знаменитостей.
Водночас жодних заяв з цього приводу сама Тіна Кароль не робила. Раніше співачка неодноразово показувала, що підтримує форму завдяки регулярним тренуванням, дисципліні та роботі над собою.
