Тіна Кароль показалася з каблучкою: фанати заінтриговані (фото)

Тіна Кароль показалась з обручкою
Співачка Тіна Кароль | Фото: TikTok

40-річна українська співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників появою з обручкою на безіменному пальці. Фани активно обговорюють, чи натякає артистка на зміни в особистому житті, чи це лише творчий хід.

У своєму TikTok Кароль опублікувала коротке відео під трек англійської співачки Raye "Where Is My Husband!". У ролику вона демонструє обручку та, співаючи англійською, промовляє: "Де, чорт забирай, мій чоловік? Чому він так довго?"

Тіна Кароль виходить заміж
Тіна Кароль з каблучкою
Фото: TikTok

Користувачі соцмереж активно коментують відео та будують здогади щодо його змісту. Одні припускають, що це може бути частиною майбутнього кліпу, інші згадують про Дана Балана, з яким Кароль неодноразово приписували роман:

  • "Він у Молдові";
  • "До цього мене життя не готувало";
  • "Інтриги, розслідування. Кожен день. З Тіною інакше не буває";
  • "Добрий вечір, ми в шоці, до побачення";
  • "Цікаво, весілля буде, а з ким?";
  • "Ми втратили свідомість";
  • "Це ж пранк, так".
Крім того, Тіна Кароль зробила заяву про смерть свого чоловіка.