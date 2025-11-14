Тіна Кароль показалася з каблучкою: фанати заінтриговані (фото)
40-річна українська співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників появою з обручкою на безіменному пальці. Фани активно обговорюють, чи натякає артистка на зміни в особистому житті, чи це лише творчий хід.
У своєму TikTok Кароль опублікувала коротке відео під трек англійської співачки Raye "Where Is My Husband!". У ролику вона демонструє обручку та, співаючи англійською, промовляє: "Де, чорт забирай, мій чоловік? Чому він так довго?"
Користувачі соцмереж активно коментують відео та будують здогади щодо його змісту. Одні припускають, що це може бути частиною майбутнього кліпу, інші згадують про Дана Балана, з яким Кароль неодноразово приписували роман:
- "Він у Молдові";
- "До цього мене життя не готувало";
- "Інтриги, розслідування. Кожен день. З Тіною інакше не буває";
- "Добрий вечір, ми в шоці, до побачення";
- "Цікаво, весілля буде, а з ким?";
- "Ми втратили свідомість";
- "Це ж пранк, так".
