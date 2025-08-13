Від Усика до Єрмака: Тіна Кароль попросила ChatGPT знайти їй нареченого – хто потрапив у список

Українська співачка Тіна Кароль вирішила порозважати фанатів та звернулася до штучного інтелекту за порадою, якого нареченого їй обрати. У TikTok-відео зірка показала список відомих українців, згенерований ChatGPT, та з гумором прокоментувала результати.

Тіна Кароль розважила своїх підписників кумедним експериментом зі штучним інтелектом. Артистка попросила ChatGPT назвати українських холостяків зі світу шоу-бізнесу та політики. Про це стало відомо із відео, яке співачка опублікувала в TikTok.

Спершу у добірку потрапили співаки Артем Пивоваров, Олександр Пономарьов, Святослав Вакарчук, ведучий Володимир Остапчук, блогер Олексій Дурнєв, політик Михайло Подоляк та боксер Олександр Усик, але співачка зауважила, що майже всі вони вже у стосунках.

Після уточнення запиту штучний інтелект склав інший список — туди знову увійшов Пивоваров та Дурнєв, а також з’явився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, співак Макс Барських, голова офісу президента Андрій Єрмак, політик Мустафа Найєм та народний депутат Святослав Юраш.

Наприкінці ролика Тіна, усміхаючись, зізналася: "Час завершувати цю історію, бо буде шкандаль".

У коментарях користувачі TikTok написали свої варіанти для Тіни Кароль:

"№9 Юлія Саніна"

"Я не поняла, а де Женя Янович?"

"Тіна, обирай мене!!!"

"Знаємо ми одного молдавського неодруженого красеня, теж майже з українського шоубізу можна сказати, iдеальний кандидат"

