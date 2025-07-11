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Стиль життя

"Все, попався": Тіна Кароль гуляє Києвом з чоловіком Осадчої, поки та за кордоном (фото)

Тіна Кароль гуляє Києвом
Українська співачка Тіна Кароль | Фото: YouTube

Українська співачка Тіна Кароль показала жартівливе відео з прогулянки Києвом разом з шоуменом Юрієм Горбуновим — чоловіком відомої телеведучої Каті Осадчої.

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10 липня артистка поділилася у своєму Telegram-каналі кумедним роликом, знятим під час прогулянки столицею. У кадрі Тіна в хорошому настрої жартівливо прокоментувала їхню зустріч, натякаючи на те, що "викрала" Горбунова у дружини — телеведучої Каті Осадчої, яка зараз перебуває за межами України.

Горбунов з Кароль у Києві

"Гуляємо Києвом. Розраджуємо один одного. А що робить? Я його просто зловила. У Катьки забираю", — весело прокоментувала Кароль прогулянку вулицями міста.

На це Горбунов жартома відповів: "Відпусти". Співачка засміялася у відповідь: "А все, попався, попався".

Де Катя Осадча?

Катя Осадча зараз перебуває у столиці Італії. Ймовірно, у неї там призначені ділові зустрічі в рамках роботи її благодійної організації. Ведуча опублікувала пару сторіз, в яких розповіла про свою роботу.

"Сьогодні Фундація працює на Ukraine Recovery Conference у Римі. Вже завтра ми представимо результати масштабного дослідження щодо професійного майбутнього українських підлітків. А нині — активний день зустрічей: кілька Єврокомісарів, освітяни, урядовці", — йдеться в останньому дописі на сторінці "Фундації Катерини Осадчої" в Instagram.

Катя Осадча працює в Римі
Катя Осадча в Римі, Італія
Фото: Instagram

Нагадаємо, що Юрій Горбунов та Катя Осадча одружилися у лютому 2017 року. Їхні стосунки розпочалися під час роботи над шоу "Голос. Діти" на каналі "1+1" у 2015 році. Пара виховує двох синів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

28 квітня виповнилося 12 років від дня смерті українського продюсера Євгена Огіра. Його вдова, Тіна Кароль, опублікувала зворушливий пост на згадку про свого чоловіка.