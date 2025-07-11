"Все, попался": Тина Кароль гуляет по Киеву с мужем Осадчей, пока та за границей (фото)

Украинская певица Тина Кароль показала шуточное видео с прогулки по Киеву вместе с шоуменом Юрием Горбуновым — мужем известной телеведущей Кати Осадчей.

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10 июля артистка поделилась в своем Telegram-канале забавным роликом, снятым во время прогулки по столице. В кадре Тина в хорошем настроении шутливо прокомментировала их встречу, намекая на то, что "похитила" Горбунова у жены — телеведущей Кати Осадчей, которая сейчас находится за пределами Украины.

Горбунов с Кароль в Киеве

"Гуляем по Киеву. Утешаем друг друга. А что делает? Я его просто поймала. У Катьки забираю", — весело прокомментировала Кароль прогулку по улицам города.

На это Горбунов в шутку ответил: "Отпусти". Певица засмеялась в ответ: "А все, попался, попался".

Где Катя Осадчая?

Катя Осадчая сейчас находится в столице Италии. Вероятно, у нее там назначены деловые встречи в рамках работы ее благотворительной организации. Ведущая опубликовала пару сториз, в которых рассказала о своей работе.

"Сегодня Фундация работает на Ukraine Recovery Conference в Риме. Уже завтра мы представим результаты масштабного исследования относительно профессионального будущего украинских подростков. А сейчас — активный день встреч: несколько Еврокомиссаров, педагоги, чиновники", — говорится в последнем посте на странице "Фонда Екатерины Осадчей" в Instagram.

Катя Осадчая в Риме, Италия Фото: Instagram

Напомним, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в феврале 2017 года. Их отношения начались во время работы над шоу "Голос. Дети" на канале "1+1" в 2015 году. Пара воспитывает двух сыновей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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