"У вас зубы выпадают": Тина Кароль обиделась на критику и нахамила зрительнице (видео)

Украинская певица Тина Кароль резко отреагировала на негативный комментарий к ее новому клипу на песню "Балконы", обратив внимание на возраст пользовательницы сети.

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Перед этим артистка поделилась видео в Instagram.

Новая песня Тины Кароль

Кароль продвигает свою новую песню "Балконы".

"Неделя уникальной диеты, планка, гектары роз и новая песня, которая завирусилась в TikTok. Это все в моем новом клипе на ироничную песню "Балконы". Ты должен это увидеть!" — подписала отрывок клипа звезда сцены.

В комментариях собрались как положительные, так и негативные реакции на новую работу Тины Кароль.

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В частности, одна пользовательница сети написала: "Раньше Тина была роскошная женщина и каждая песня до глубины души...Сейчас все одноразово что песни, что образы".

На что сама певица ответила через несколько дней: "раньше у вас зубы были, а сейчас выпадают".

После этого пользовательница сети написала, что у нее не выпадают зубы.

"Видимо, это только у вас", — отметила та.

Тина Кароль вступила в конфликт со зрительницей Фото: скриншот

Новая песня Тины Кароль "Балконы"

Само видео уже набрало миллион просмотров в Instagram. Тем временем в YouTube клип к песне "Балконы" достиг отметки в 366 тысяч просмотров. В Spotify — более 46 тысяч прослушиваний.

""На обиженных балконы падают", — говорит Тина, превращая народную шутку в хит, который еще до релиза стал вирусным в TikTok, собрав более 18 тысяч пользовательских видео. "Эта история — о выборе: обидеться или улыбнуться", — говорит Тина", — отметила пресс-служба артистки.

Съемки клипа к песне "Балконы" проходили на территории тепличного комплекса Ascania-Flora — одного из крупнейших производителей роз в Украине, с более чем 20 гектарами цветов.

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