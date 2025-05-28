"У вас зуби випадають": Тіна Кароль образилась на критику та нахамила глядачці (відео)

Українська співачка Тіна Кароль різко відреагувала на негативний коментар до її нового кліпу на пісню "Балкони", звернувши увагу на вік користувачки мережі.

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Перед цим артистка поділилася відео в Instagram.

Нова пісня Тіни Кароль

Кароль просуває свою нову пісню "Балкони".

"Тиждень унікальної дієти, планка, гектари троянд та нова пісня, що завірусилась у TikTok. Це все у моєму новому кліпі на іронічну пісню "Балкони". Ти маєш це побачити!" — підписала уривок кліпу зірка сцени.

У коментарях зібралися як позитивні, так і негативні реакції на нову роботу Тіни Кароль.

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Зокрема, одна користувачка мережі написала: "Раніше Тіна була розкішна жінка і кожна пісня до глибини душі...Зараз все одноразово що пісні, що образи".

На що сама співачка відповіла за кілька днів: "раніше у вас зуби були, а зараз випадають".

Після цього користувачка мережі написала, що в неї не випадають зуби.

"Мабуть, це лише у вас", — зазначила та.

Тіна Кароль вступила в конфлікт з глядачкою Фото: скріншот

Нова пісня Тіни Кароль "Балкони"

Саме відео вже набрало мільйон переглядів в Instagram. Тим часом у YouTube кліп до пісні "Балкони" досяг позначки в 366 тисяч переглядів. У Spotify — понад 46 тисяч прослуховувань.

""На ображених балкони падають", — говорить Тіна, перетворюючи народний жарт у хіт, який ще до релізу став вірусним у TikTok, зібравши понад 18 тисяч користувацьких відео. "Ця історія — про вибір: образитися чи посміхнутися", — каже Тіна", — зазначила пресслужба артистки.

Зйомки кліпу до пісні "Балкони" проходили на території тепличного комплексу Ascania-Flora — одного з найбільших виробників троянд в Україні, з понад 20 гектарами квітів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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