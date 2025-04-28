"Я готова": Тіна Кароль зробила зізнання в річницю смерті чоловіка

28 квітня виповнилося 12 років від дня смерті українського продюсера Євгена Огіра. Тіна Кароль опублікувала зворушливий пост на згадку про свого чоловіка.

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Відповідний запис з'явився у неї в телеграм-каналі.

"28 квітня. 12 років тому. Розлука навіки не вербальна, а фізична, що обпалює розум і душу фантомами його присутності. Кажуть, що життя ділиться на 12-річні життєві цикли. Багато що говорять, а я живу завжди своїм відчуттям, що гідно, а що ні, та інтуїцією. І ось я прийняла цей бій, цей шлях, с*ка, складний до крику кожної клітини, до скрипу зубів, без права на помилку", — щиро каже Тіна.

Вона зазначає, що в цей період навчилася повністю покладатися тільки на себе:

"Сповнений аскез і целібату. Відсутність права на слабкість, бо росте син, який має бачити маму тільки переможницею і героїнею, і він бачив мене тільки такою завжди", — описує вона цей період свого життя.

Кароль підкреслює, що за ці роки вона не зрадила принципам людяності та патріотизму, зумівши пережити тиск, шантаж і жорстокість.

"Вистояла, залишилася тверезою і красивою, духовно і фізично сильною. Завжди буду кращою версією себе в кожному наступному кроці", — продовжила співачка.

Залишившись вдовою у 28 років, тільки в 40, каже вона, готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка:

"Тільки тепер це має відгук у моєму поклику й запиту для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному синові, якому все небо, до якого могла дотягнутися, прихилила".

Артистка закликає не боятися викликів, оскільки це — не найстрашніше.

"Бійтеся змію під виглядом слабкості, яка роз'їдає свідомість і губить отрутою", — наголошує зірка.

Вона нагадала, що за ці 12 років було написано безліч хітів, були можливості допомагати іншим. Тому новий 12-річний період буде кращим, впевнена вона:

"Наступні 12 років точно стануть кращими, і вистачить знань і волі для служіння людям, залишатися взірцем гідної жінки та сучасної натхненної енергії, яка посилює життя і віру в руїни людських надій".

Тіна Кароль та Євген Огір

Тіна Кароль познайомилася з майбутнім чоловіком у 2007 році. Він став її продюсером, а згодом робочі стосунки переросли в романтичні. Пара одружилася 15 січня 2008 року. Красиве весілля відбулося на Мальдівах, а 15 червня того ж року вони вінчалися у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Під час вінчання у нареченої загорілася фата від церковної свічки. Весільну сукню Тіна здала в хімчистку, де вона загубилася.

Євген Огір і Тіна Кароль Фото: instagram.com/_fantina

Їхній союз називали одним із найміцніших в українському шоу-бізнесі, і Тіна не раз зізнавалася, що по-справжньому щаслива. 18 листопада 2008 року у пари народився син Веніамін.

Однак їхнє щастя було недовгим. У 2012 році в Євгена діагностували рак шлунка. Незважаючи на діагноз, продюсер до останнього вірив, що зможе побороти хворобу.

Його смерть стала для молодої вдови величезною трагедією. Маленький син теж довго не міг впоратися з втратою батька. Співачка не стала приховувати від хлопчика правду і розповіла йому все, як є.

Син Веніамін виріс точною копією свого батька Фото: Tina Karol\Telegram

Відтоді Кароль не заводила серйозних стосунків, хоч їй і приписували романи з багатьма відомими чоловіками.

Раніше Фокус писав, що Тіна Кароль заговорила про плани народити дочку.