"Я готова": Тина Кароль сделала признание в годовщину смерти мужа

28 апреля исполнилось 12 лет со дня смерти украинского продюсера Евгения Огира. Тина Кароль опубликовала трогательный пост в память о своем муже.

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Соответствующая запись появилась у нее в телеграмм-канале.

"28 апреля. 12 лет назад. Разлука навеки не вербальная, а физическая, обжигающая разум и душу фантомами его присутствия. Говорят, что жизнь делится на 12-летние жизненные циклы.

Многие говорят, а я живу всегда своим ощущением, что достойно, а что нет, и интуицией. И вот я приняла это сражение, этот путь, с*ка, сложный до крика каждой клетки, до скрипа зубов, без права на ошибку", – искренне говорит Тина.

Она отмечает, что в этот период научилась полностью полагаться только на себя:

"Полный аскез и целибата. Отсутствие права на слабость, потому что растет сын, который должен видеть маму только победительницей и героиней, и он видел меня только такой всегда", – описывает она этот период своей жизни.

Кароль подчеркивает, что за эти годы она не изменила принципам человечности и патриотизма, сумев пережить давление, шантаж и жестокость.

"Выстояла, осталась трезвой и красивой, духовно и физически сильной. Всегда буду лучшей версией себя в каждом следующем шаге", – продолжила певица.

Оставшись вдовой в 28 лет, только в 40, говорит она, готова поднять голову и заглянуть в глаза другого мужчины:

"Только теперь это имеет отклик в моем призвании и запросе для вселенной. Только теперь это понятно уже взрослому, умному сыну, которому все небо, до которого могла дотянуться, преклонила".

Артистка призывает не бояться вызовов, поскольку это – не самое страшное.

"Бойтесь змею под видом слабости, которая разъедает сознание и губит ядом", – подчеркивает звезда.

Она напомнила, что за эти 12 лет были написаны множество хитов, были возможности помогать другим. Поэтому новый 12-летний период будет лучше, уверена она:

"Следующие 12 лет точно станут лучше, и хватит знаний и воли для служения людям, оставаться образцом достойной женщины и современной вдохновенной энергии, усиливающей жизнь и веру в руины человеческих надежд".

Тина Кароль и Евгений Огир

Тина Кароль познакомилась с будущим мужем в 2007 году. Он стал ее продюсером, а со временем рабочие отношения переросли в романтические. Пара поженилась 15 января 2008 года. Красивая свадьба состоялась на Мальдивах, а 15 июня того же года они венчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Во время венчания у невесты загорелась фата от церковной свечи. Свадебное платье Тина сдала в химчистку, где оно потерялось.

Евгений Огир и Тина Кароль Фото: instagram.com/_fantina

Их союз называли одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, и Тина не раз признавалась, что по-настоящему счастлива. 18 ноября 2008 года у пары родился сын Вениамин.

Однако их счастье было недолгим. В 2012 году у Евгения диагностировали рак желудка. Несмотря на диагноз, продюсер до последнего верил, что сможет побороть болезнь.

Его смерть стала для молодой вдовы огромной трагедией. Маленький сын тоже долго не мог справиться с потерей отца. Певица не стала скрывать от мальчика правду и рассказала ему все, как есть.

Сын Вениамин вырос точной копией своего отца Фото: Tina Karol\Telegram

С тех пор Кароль не заводила серьезных отношений, хоть ей и приписывали романы со многими известными мужчинами.

Ранее Фокус писал, что Тина Кароль заговорила о планах родить дочь.