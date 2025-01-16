Нацвідбір на "Євробачення-2025": Тіна Кароль відреагувала на звинувачення FIЇNKA у плагіаті (відео)

FIЇNKA представила пісню "Культура", з якою змагається за право потрапити до шортліста Нацвідбору. Втім, у мережі запідозрили "крадіжку" треку.

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Українська співачка та продюсерка Тіна Кароль відреагувала на звинувачення FIЇNKA у плагіаті пісні, з якою та прийшла на Нацвідбір. Про це вона розповіла у своєму телеграм-каналі.

FIЇNKA "Культура"

У 2025 році артистка з Івано-Франківської представила пісню "Культура", з якою може пройти до фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2025", яке цього року пройде у Швейцарії.

Напередодні в мережі почали писати, що трек Ірини Вихованець (справжні імʼя та прізвище FIЇNKA) дуже схожий на композицію "Con Altura" іспанської співачки Rosalía. Втім, Тіна Кароль так не вважає.

"Я радію, що учасники та їхні пісні не залишають байдужими нікого. Жодної схожості пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом! У FIЇNKA слово хук звучить як "культура", а в Rosalía — con altura (що означає "поводитися гідно"). Цей закид на схожість пісень у коментарях (їх небагато, дякую свідомим) не є компетентним", – зазначила співачка.

Зокрема, Кароль звернула увагу на те, що учасники Нацвідбору, які хочуть потрапити до фіналу, намагаються "потопити" конкурентів, закликами голосувати за себе, принижуючи інших.

"Всім, хто у списку лонгліста чи не пройшов до нього: ведіть з честю боротьбу, і доля усміхнеться вам. Я знаю хто, але поки спостерігаю", – вважає артистка та продюсерка.

Тіна Кароль відреагувала на звинувачення FIЇNKA в плагіаті Фото: Скріншот

Поки сама FIЇNKA на звинувачення не відреагувала.

Нагадаємо, український співак хоче представляти Сан-Марино на "Євробаченні-2025".

Також Фокус писав про те, що відомо про FIЇNKA, яка вдруге прийшла на Нацвідбір.