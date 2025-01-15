Учасницю нацвідбору на "Євробачення 2025" запідозрили в плагіаті через схожість пісні з хітом Rosalia

Пісня Fiinka привернула увагу через явну подібність до популярного хіта Rosalia. Зокрема, в мережі зазначають, що артистка могла надихнутися відомим треком, що викликало бурхливу реакцію серед слухачів.

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Учасницю українського нацвідбору на "Євробачення 2025" Fiinka в українському шоу-бізнесі запідозрили в плагіаті через схожість її конкурсної пісні "Культура" з хітом іспанської співачки Rosalia – Con Altura. 14 січня український блогер і музичний оглядач Макс Нагорняк у своєму Telegram-каналі звернув увагу на цю подібність, яку йому вказала одна з підписниць.

Він поділився фрагментом пісні Fiinka, порівнявши його з приспівом відомої композиції Rosalia, що викликало бурхливу реакцію в мережі. Блогер зауважив, що його коментар "Ору" відображає здивування з цього приводу, адже подібність пісень стала помітною багатьом слухачам.

На момент публікації новини Fiinka не коментувала ситуацію. Фокус звернувся за коментарем до менеджера артистки, на що отримав відповідь: "На цей момент інтервʼю ЗМІ не даємо, зосереджені на роботі і підготовці до концертів".

У мережі користувачі активно обговорюють можливий плагіат. Відгуки на ситуацію різняться:

"Гарне імпортозаміщеніє".

"Не вкрали, а надихнулися".

"На що йде розрахунок у таких випадках?".

"Краще б на SoundCloud щось стирили".

Варто зазначити, що пісня Con Altura була випущена в 2019 році та здобула шалений успіх, зібравши понад 2,2 млрд переглядів на YouTube.

Зауважимо, що фінал нацвідбору на "Євробачення 2025" відбудеться 8 лютого 2025 року. За місце в конкурсі змагатимуться дев'ять фіналістів, серед яких і Fiinka, а також один додатковий учасник, якого оберуть глядачі через голосування у додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про співачку FIЇNKA, яка вдруге прийшла на Нацвідбір.

Крім цього, Фокус писав, що один із учасників Нацвідбору оскандалився через російську музику.