Участницу нацотбора на "Евровидение 2025" заподозрили в плагиате из-за схожести песни с хитом Rosalia

Песня Fiinka привлекла внимание из-за явного сходства с популярным хитом Rosalia. В частности, в сети отмечают, что артистка могла вдохновиться известным треком, что вызвало бурную реакцию среди слушателей.

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Участницу украинского нацотбора на "Евровидение 2025" Fiinka заподозрили в плагиате из-за сходства ее конкурсной песни "Культура" с хитом испанской певицы Rosalia — Con Altura. 14 января украинский блогер и музыкальный обозреватель Макс Нагорняк в своем Telegram-канале обратил внимание на это сходство, которое ему указала одна из подписчиц.

Он поделился фрагментом песни Fiinka, сравнив его с припевом известной композиции Rosalia, что вызвало бурную реакцию в сети. Блогер заметил, что его комментарий "Ору" отражает удивление по этому поводу, ведь сходство песен стало заметным многим слушателям.

На момент публикации новости Fiinka не комментировала ситуацию. Фокус обратился за комментарием к менеджеру артистки, на что получил ответ: "На данный момент интервью СМИ не даем, сосредоточены на работе и подготовке к концертам".

В сети пользователи активно обсуждают возможный плагиат. Отзывы на ситуацию разнятся:

"Хорошее импортозамещение".

"Не украли, а вдохновились".

"На что идет расчет в таких случаях?".

"Лучше бы на SoundCloud что-то стирали".

Стоит отметить, что песня Con Altura была выпущена в 2019 году и получила огромный успех, собрав более 2,2 млрд просмотров на YouTube.

Заметим, что финал нацотбора на "Евровидение 2025" состоится 8 февраля 2025 года. За место в конкурсе будут соревноваться девять финалистов, среди которых и Fiinka, а также один дополнительный участник, которого выберут зрители через голосование в приложении "Дія".

Напомним, ранее мы писали, что известно о певице FIЇNKA, которая во второй раз пришла на Нацотбор.

Кроме этого, Фокус писал, что один из участников Нацотбора оскандалился из-за российской музыки.