Гуцульская "Культура": что известно о певице FIЇNKA, которая во второй раз пришла на Нацотбор (фото, видео)

В 2023 году FIЇNKA заняла четвертое место в финале Нацотбора на "Евровидение". Тогда она выступила с песней "Довбуш", а через два года вернулась с "Культурой".

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Певица FIЇNKA стала одной из претенденток на участие в Нацотборе на "Евровидение-2025" с песней "Культура". Фокус рассказывает, что известно об артистке.

Как на самом деле зовут певицу FIЇNKA

Настоящие имя и фамилия FIЇNKA — Ирина Выхованец. Она активно популяризирует гуцульскую культуру, ведь родом из Ивано-Франковской области.

В частности, у звезды есть YouTube-канал "Ліжник TV", в котором она рассказывает о жизни гуцулов.

FIЇNKA

Что означает псевдоним FIЇNKA

"Фиинка — это на гуцульском крестница. Так меня мой крестный папа называет. А крестников все любят. К слову, многие СМИ популяризируют ошибочно мое имя как "FINKA", но это неправильно, это как говорить на Тарас — Тас", — говорила певица.

Песня FIЇNKA "Культура" на Нацотбор-2025

В 2025 году артистка представила песню "Культура", с которой может пройти в финал Нацотбора на "Евровидение", которое в этом году пройдет в Швейцарии.

"Наша культура — наша самая большая ценность", — считает Вихованец.

Певица FIЇNKA сразу не прошла в шортлист Нацотбора, однако сейчас борется за право стать десятой финалисткой песенного конкурса. Голосование в "Дії" продолжается с 13 по 17 января.

Песня FIЇNKA "Культура" на Нацотбор-2025

Участие FIЇNKA на Нацотборе-2023

В 2023 году певица FIЇNKA уже участвовала в Нацотборе на "Евровидение". Гуцульская артистка представила песню "Довбуш". Впрочем, тогда победу одержала тернопольская группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

FIЇNKA получила тогда 6 баллов от жюри, 7 — от зрителей (13 в целом), заняв четвертое место.

Песня FIINKA "Довбуш"

FIЇNKA — актриса

Оказалось, что FIЇNKA также профессиональная театральная актриса. На вопрос, почему она решила стать певицей, участница Нацотбора ответила так:

"Певица, актриса — это вся жизнь перекликалась. Я с детства пела, на скрипке играла, ездила по вокальным конкурсам. Поэтому я решила и на театральный поступить, там петь нужно было, инструментом владеть. Да и нравилась мне актерская игра, режиссура. Как-то все соединилось".

Сначала FIЇNKA хотела поступать на скрипачку, но в последний момент передумала.

FIЇNKA

Кроме карьерных моментов, FIЇNKA также воспитывает маленького сына Владислава.

Напомним, украинский певец хочет представлять Сан-Марино на "Евровидении-2025".

Также Фокус писал о жюри Нацотбора на "Евровидение-2025".