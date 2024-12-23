Нацотбор на "Евровидение-2025": украинцы выбрали жюри конкурса, детали

Голосование, которое проходило с 16 по 23 декабря, определило три основные кандидатуры: Джамала, которая выиграла "Евровидение 2016", Екатерина Павленко, участница финала 2021 года, и Сергей Танчинец. Финал нацотбора состоится в феврале 2025 года.

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Джамала, Екатерина Павленко (солистка группы Go-A) и Сергей Танчинец (фронтмен группы "Без обмежень") стали новыми членами жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2025" по результатам голосования украинцев через приложение "Дія". Соответствующие результаты были определены методом народного голосования.

Согласно результатам, Джамала получила наибольшее количество голосов среди кандидатов — 35,28%, таким образом за нее отдали свои голоса 156 тысяч 48 человек. Вторым место досталось Сергею Танчинцу, фронтмену группы "Без обмежень". Он набрал 20,24%, ему отдали предпочтение 89 тысяч 516 украинцев. А третье место досталось Екатерине Павленко, которая получила 11,83%. Соответственно, за нее отдали 52 тысячи 275 голосов. В общем известно, что в голосовании приняли участие 442 374 человек.

Жюри Нацотбора на Евровидение-2025 Фото: скрин

Отметим, что голосование проходило с 16 по 23 декабря, а в десятку кандидатов также вошли Андрей Гуцуляк с Tvorchi, Дмитрий Зезюлин с Latexfauna, Олег Псюк с Kalush Orchestra, Анна Свиридова, Катя Царик, Александр Чемеров и Дмитрий Шуров.

Заметим, что Джамала и Павленко имеют опыт участия в "Евровидении" — Джамала выиграла конкурс в 2016 году, а Павленко заняла пятое место в 2021 году. Танчинец не участвовал в конкурсе, но его музыка также получила известность.

Напомним, в январе 2025 года через голосование в приложении "Дія" будет выбран десятый участник нацотбора, а его имя станет известно 17 января. Финал нацотбора состоится уже 8 февраля 2025 года. "Евровидение 2025" будет проходить в Швейцарии, в Базеле, а гранд-финал конкурса состоится 17 мая на арене St. Jakobshalle.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль высказалась о скандале с участником Нацотбора ENLEO, который слушает российскую музыку.

Кроме этого, Фокус писал, что объявлены финалисты Нацотбора на "Евровидение-2025".