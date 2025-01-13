Началось голосование за последнего финалиста Нацотбора на "Евровидение-2025": список всех песен (видео)
Свой голос можно отдать до 10:00 17 января. Сам Нацотбор пройдет 8 февраля, а "Евровидение" — в мае.
Началось голосование за десятого финалиста Нацотбора на "Евровидение-2025", которое пройдет в Швейцарии. Своего фаворита можно выбрать в приложении "Дія". Об этом сообщает Суспільне.
Свой голос можно отдать до 10:00 17 января. Уже доступны песни десяти музыкантов, которые имеют шанс попасть в шортлист Нацотбора.
ENLEO — SUPERNOVA
МУАЯД — AMNESIA
BRYKULETS — Кришталі
Ranrawi — Anymore
GRISANA — Kohoney
Слухай Сашу — Живи
MON FIA — Dive Inside
YAGODY — БрамаЯ
Starykova Hrystyna — Rise
FIЇNKA — Культура
Кто уже среди девяти финалистов Нацотбора:
- Future Culture — Waste My Time;
- KHAYAT — HONOR;
- KRYLATA — STAY TRUE;
- MOLODI — my sea;
- Ziferblat — Bird of pray;
- Абіє — Дім;
- ДК Енергетик — Сіль;
- Маша Кондратенко — No time to cry;
- Влад Шериф — Wind of change.
Они точно выступят в финале Нацотбора 2025 8 февраля, который пройдет в формате телевизионного концерта. К девяти музыкантам также добавится победитель голосования в "Дії." Само "Евровидение-2025" пройдет в городе Базель, Швейцария, в мае. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал проведут на арене St. Jakobshalle 17 мая.
Напомним, украинский певец участвует в Нацотборе на "Евровидение-2025" от Сан-Марино.
Также Фокус писал об избранном жюри Нацотбора на "Евровидение-2025".