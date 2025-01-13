Началось голосование за последнего финалиста Нацотбора на "Евровидение-2025": список всех песен (видео)

Свой голос можно отдать до 10:00 17 января. Сам Нацотбор пройдет 8 февраля, а "Евровидение" — в мае.

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Началось голосование за десятого финалиста Нацотбора на "Евровидение-2025", которое пройдет в Швейцарии. Своего фаворита можно выбрать в приложении "Дія". Об этом сообщает Суспільне.

Свой голос можно отдать до 10:00 17 января. Уже доступны песни десяти музыкантов, которые имеют шанс попасть в шортлист Нацотбора.

ENLEO — SUPERNOVA

ENLEO — SUPERNOVA

МУАЯД — AMNESIA

МУАЯД — AMNESIA

BRYKULETS — Кришталі

BRYKULETS — Кришталі

Ranrawi — Anymore

Ranrawi — Anymore

GRISANA — Kohoney

GRISANA — Kohoney

Слухай Сашу — Живи

Слухай Сашу — Живи

MON FIA — Dive Inside

MON FIA — Dive Inside

YAGODY — БрамаЯ

YAGODY — БрамаЯ

Starykova Hrystyna — Rise

Starykova Hrystyna — Rise

FIЇNKA — Культура

FIЇNKA — Культура

Кто уже среди девяти финалистов Нацотбора:

Future Culture — Waste My Time;

KHAYAT — HONOR;

KRYLATA — STAY TRUE;

MOLODI — my sea;

Ziferblat — Bird of pray;

Абіє — Дім;

ДК Енергетик — Сіль;

Маша Кондратенко — No time to cry;

Влад Шериф — Wind of change.

Они точно выступят в финале Нацотбора 2025 8 февраля, который пройдет в формате телевизионного концерта. К девяти музыкантам также добавится победитель голосования в "Дії." Само "Евровидение-2025" пройдет в городе Базель, Швейцария, в мае. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал проведут на арене St. Jakobshalle 17 мая.

Напомним, украинский певец участвует в Нацотборе на "Евровидение-2025" от Сан-Марино.

Также Фокус писал об избранном жюри Нацотбора на "Евровидение-2025".