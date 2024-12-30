На Евровидение-2025 от Сан-Марино подался украинский певец: подробности (фото)

TESLENKO снял свою кандидатуру во время нацотбора на песенный конкурс в Украине, а впоследствии стало известно, что он планирует представлять другую страну.

Related video

Украинский певец TESLENKO (настоящее имя — Александр Тесленко) после снятия своей кандидатуры с Нацотбора-2025 подал заявку на участие в отборочном конкурсе "Евровидение" от республики Сан-Марино. Его заявка прошла в лонглист, рассказал певец на своей странице в Instagram.

"Да, я мечтал представлять Украину, но ввиду обстоятельств, попробую сделать это от другой страны, но с сохранением нашей души. Это непросто", — говорится в сообщении.

Телеграм-канал "Дом Евровидения" добавляет, что организаторы прослушают TESLENKO 11 января. Он будет выступать с 17:10 до 17:20.

"TESLENKO будет бороться за право представить Сан Марино на Евровидении-2025 после отказа от участия в украинском Нацотборе", — говорится в сообщении.

Нацотбор на "Евровидение-2025": что известно

Отметим, что финал Нацотбора 2025 будет 8 февраля в формате телевизионного концерта. Само "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель весной. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал проведут на арене St. Jakobshalle 17 мая.

20 декабря в Украине объявили список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2025". В списке вместо десяти — девять имен, а одного кандидата будут выбирать через "Дію" и окончательный список будет опубликован в январе. 27 декабря в "Суспільному" раскрыли причину появления "вакантного места".

Позже стало известно, что менеджмент артиста TESLENKO попросил снять его кандидатуру и приостановить участие в отборе. Решение певца появилось на фоне скандала вокруг другого участника лонглиста ENLEO, которого раскритиковали за видео с признанием о прослушивании российской музыки. Александра также обвиняли в том, что он сам выступал на мероприятии блогера и популяризатора российской культуры Анны Алхим. Однако запрос согласовали, договор расторгли, а за место десятого финалиста будут бороться десять исполнителей и проголосовать за него можно в приложении "Дія".