На Євробачення-2025 від Сан-Марино подався український співак: подробиці (фото)

TESLENKO зняв свою кандидатуру під час нацвідбору на пісенний конкурс в Україні, а згодом стало відомо, що він планує представляти іншу країну.

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Український співак TESLENKO (справжнє ім’я — Олександр Тесленко) після зняття своєї кандидатури з Нацвідбору-2025 подав заявку на участь у відбірному конкурсі "Євробачення" від республіки Сан-Марино. Його заявка пройшла у лонгліст, розповів співак на своїй сторінці в Instagram.

"Так, я мріяв представляти Україну, але зважаючи на обставини, спробую зробити це від іншої країни, але зі зберіганням нашої душі. Це непросто", — йдеться в повідомленні.

Телеграм-канал "Дім Євробачення" додає, що організатори прослухають TESLENKO 11 січня. Він буде виступати з 17:10 до 17:20.

"TESLENKO змагатиметься за право представити Сан Марино на Євробаченні-2025 після відмови від участі в українському Нацвідборі", — йдеться в повідомленні.

Нацвідбір на "Євробачення-2025": що відомо

Зазначимо, що фінал Нацвідбору 2025 буде 8 лютого у форматі телевізійного концерту. Саме "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель навесні. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.

20 грудня в Україні оголосили список фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2025". У списку замість десяти — дев'ять імен, а одного кандидата обиратимуть через "Дію" і остаточний список буде опублікований у січні. 27 грудня у "Суспільному" розкрили причину появи "вакантного місця".

Пізніше стало відомо, що менеджмент артиста TESLENKO попросив зняти його кандидатуру та призупинити участь у відборі. Рішення співака з’явилося на тлі скандалу навколо іншого учасника лонглиста ENLEO, якого розкритикували за відео із зізнанням щодо прослуховування російської музики. Олександра також звинувачували в тому, що він сам виступав на заході блогерки та популяризаторки російської культури Анни Алхім. Однак запит погодили, договір розірвали, а за місце десятого фіналіста боротимуться десять виконавців й проголосувати за нього можна в застосунку "Дія".