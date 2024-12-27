Нацвідбір на "Євробачення-2025" не уникнув скандалу: один з виконавців відмовився змагатись

Продюсер співака розкритикував конкурс і його музичну продюсерку Тіну Кароль. З його слів, переможець — вже відомий "з ймовірністю 90%".

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В Україні оголосили список фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2025", але у ньому — лише дев’ять імен. Повідомлялось, що десятого кандидата обиратимуть через "Дію" і остаточний список буде опублікований у січні. 27 грудня у "Суспільному" розкрили причину появи "вакантного місця".

З’ясувалось, що менеджмент артиста TESLENKO (справжнє ім’я — Олександр Тесленко) попросив зняти його кандидатуру та призупинити участь у відборі. Запит погодили й договір з ним розірвали.

Фото Олександра Тесленка Фото: TESLENKO / Instagram

Тепер за місце "джокера", тобто десятого фіналіста, боротимуться десять виконавців:

BRYKULETS;

ENLEO;

FIЇNKA;

GRISANA;

MON FIA;

Ranrawi;

Starykova Hrystyna;

YAGODY;

МУАЯД;

"Слухай Сашу".

Віддати голос за фаворита можна буде у застосунку "Дія". Для визначення порядкових номерів учасників проведуть жеребкування. Зазначається, що остаточний список з десяти імен буде опублікований до 17 січня 2025 року.

Нині фіналістами Нацвідбору є:

Future Culture;

KHAYAT;

KRYLATA;

MOLODI;

Ziferblat;

Абіє;

"ДК Енергетик";

Маша Кондратенко;

Влад Шериф.

Фінал Нацвідбору проходитиме 8 лютого. Членів журі обрали самі українці шляхом голосування. Виконавців цього року судитимуть співачка і переможниця "Євробачення-2016" Jamala, продюсер і лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, фронтвумен гурту Go_A та учасниця "Євробачення-2021" Катерина Павленко.

"Євробачення-2025" проходитиме у швейцарському місті Базель. Дата гранд-фіналу — 17 травня, а півфінали заплановані на 13 та 15 травня. Концерт проведуть на арені St. Jakobshalle. У конкурсі візьмуть участь 38 краї, 32 з яких змагатимуться у півфіналах. У гранд-фіналі гарантовано виступлять представники країн "Великої п’ятірки" — Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії — та країни-переможниці минулого року Швейцарії.

Сам TESLENKO підтвердив у соцмережах те, що зняв свою кандидатуру, та запевнив, що не бажає "звинувачень у хайпі на чутливій темі". Артист подякував усім, хто підтримував його, та заявив, що "Євробачення" залишається для нього важливим.

Олександр Тесленко про Нацвідбір-2025 Фото: Скриншот

Заява продюсера TESLENKO

Як передавав УНІАН 22 грудня, продюсер артиста Олександра Тесленка розкритикував Нацвідбір у соцмережах. Олександр Крижевич розкритикував музичну продюсерку Тіну Кароль за те, що вона не звернула увагу на вокалістів з сильними голосами та виконавців сучасних фольклорних пісень.

"Нетипово взяли чотири гурти для того, щоб розмити візуальну унікальність Ziferblat – тепер вони одні з, а не прекрасна альтернатива. Нетипово взяли двох хлопців, тобто мінімум, і один з них вже на досвіді. А другий, ну скажемо так, викликає жваву дискусію у єврофанів. МУЯДу не пощастило, тому що сильно на псевдонім KHAYAT схожий і має також східні мотиви", — заявив продюсер.

Фото Олександра Тесленка Фото: TESLENKO / Instagram

Суперників свого підопічного він розкритикував за недостатню популярність.

"Всі, хто має приблизно 100 тисяч слухачів у Spotify, має якісь фан-бази – мінус. Тільки у двох учасників з шортлиста є понад 100 тисяч слухачів у Spotify. У 5 учасників з 9 – від 17 тисяч до, фактично, нуля", — пояснив Крижевич.

Він запевнив, що може вже назвати ім’я переможця "з ймовірністю у 90%", натякнувши на те, що на Нацвідборі підсуджують під конкретного кандидата.

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