Нацвідбір на "Євробачення-2025" не уникнув скандалу: один з виконавців відмовився змагатись
Продюсер співака розкритикував конкурс і його музичну продюсерку Тіну Кароль. З його слів, переможець — вже відомий "з ймовірністю 90%".
В Україні оголосили список фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2025", але у ньому — лише дев’ять імен. Повідомлялось, що десятого кандидата обиратимуть через "Дію" і остаточний список буде опублікований у січні. 27 грудня у "Суспільному" розкрили причину появи "вакантного місця".
З’ясувалось, що менеджмент артиста TESLENKO (справжнє ім’я — Олександр Тесленко) попросив зняти його кандидатуру та призупинити участь у відборі. Запит погодили й договір з ним розірвали.
Тепер за місце "джокера", тобто десятого фіналіста, боротимуться десять виконавців:
- BRYKULETS;
- ENLEO;
- FIЇNKA;
- GRISANA;
- MON FIA;
- Ranrawi;
- Starykova Hrystyna;
- YAGODY;
- МУАЯД;
- "Слухай Сашу".
Віддати голос за фаворита можна буде у застосунку "Дія". Для визначення порядкових номерів учасників проведуть жеребкування. Зазначається, що остаточний список з десяти імен буде опублікований до 17 січня 2025 року.
Нині фіналістами Нацвідбору є:
- Future Culture;
- KHAYAT;
- KRYLATA;
- MOLODI;
- Ziferblat;
- Абіє;
- "ДК Енергетик";
- Маша Кондратенко;
- Влад Шериф.
Фінал Нацвідбору проходитиме 8 лютого. Членів журі обрали самі українці шляхом голосування. Виконавців цього року судитимуть співачка і переможниця "Євробачення-2016" Jamala, продюсер і лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, фронтвумен гурту Go_A та учасниця "Євробачення-2021" Катерина Павленко.
"Євробачення-2025" проходитиме у швейцарському місті Базель. Дата гранд-фіналу — 17 травня, а півфінали заплановані на 13 та 15 травня. Концерт проведуть на арені St. Jakobshalle. У конкурсі візьмуть участь 38 краї, 32 з яких змагатимуться у півфіналах. У гранд-фіналі гарантовано виступлять представники країн "Великої п’ятірки" — Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії — та країни-переможниці минулого року Швейцарії.
Сам TESLENKO підтвердив у соцмережах те, що зняв свою кандидатуру, та запевнив, що не бажає "звинувачень у хайпі на чутливій темі". Артист подякував усім, хто підтримував його, та заявив, що "Євробачення" залишається для нього важливим.
Заява продюсера TESLENKO
Як передавав УНІАН 22 грудня, продюсер артиста Олександра Тесленка розкритикував Нацвідбір у соцмережах. Олександр Крижевич розкритикував музичну продюсерку Тіну Кароль за те, що вона не звернула увагу на вокалістів з сильними голосами та виконавців сучасних фольклорних пісень.
"Нетипово взяли чотири гурти для того, щоб розмити візуальну унікальність Ziferblat – тепер вони одні з, а не прекрасна альтернатива. Нетипово взяли двох хлопців, тобто мінімум, і один з них вже на досвіді. А другий, ну скажемо так, викликає жваву дискусію у єврофанів. МУЯДу не пощастило, тому що сильно на псевдонім KHAYAT схожий і має також східні мотиви", — заявив продюсер.
Суперників свого підопічного він розкритикував за недостатню популярність.
"Всі, хто має приблизно 100 тисяч слухачів у Spotify, має якісь фан-бази – мінус. Тільки у двох учасників з шортлиста є понад 100 тисяч слухачів у Spotify. У 5 учасників з 9 – від 17 тисяч до, фактично, нуля", — пояснив Крижевич.
Він запевнив, що може вже назвати ім’я переможця "з ймовірністю у 90%", натякнувши на те, що на Нацвідборі підсуджують під конкретного кандидата.
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