Нацотбор на "Евровидение-2025" не избежал скандала: один из исполнителей отказался соревноваться

Продюсер певца раскритиковал конкурс и его музыкального продюсера Тину Кароль. По его словам, победитель — уже известен "с вероятностью 90%".

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В Украине объявили список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2025", но в нем — только девять имен. Сообщалось, что десятого кандидата будут выбирать через "Дію" и окончательный список будет опубликован в январе. 27 декабря в "Суспільному" раскрыли причину появления "вакантного места".

Выяснилось, что менеджмент артиста TESLENKO (настоящее имя — Александр Тесленко) попросил снять его кандидатуру и приостановить участие в отборе. Запрос согласовали и договор с ним расторгли.

Фото Александра Тесленко Фото: TESLENKO / Instagram

Теперь за место "джокера", то есть десятого финалиста, будут бороться десять исполнителей:

BRYKULETS;;

ENLEO;

FIЇNKA;

GRISANA;

MON FIA;

Ranrawi;

Starykova Hrystyna;

ЯГОДЫ;

YAGODY;

Слухай Сашу.

Отдать голос за фаворита можно будет в приложении "Дія". Для определения порядковых номеров участников проведут жеребьевку. Отмечается, что окончательный список из десяти имен будет опубликован до 17 января 2025 года.

Сейчас финалистами Нацотбора являются:

Future Culture;

KHAYAT;

KRYLATA;

MOLODI;

Ziferblat;

Абіє;

ДК Енергетик;

Маша Кондратенко;

Влад Шериф.

Финал Нацотбора будет проходить 8 февраля. Членов жюри выбрали сами украинцы путем голосования. Исполнителей в этом году будут судить певица и победительница "Евровидения-2016" Jamala, продюсер и лидер рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, фронтвумен группы Go_A и участница "Евровидения-2021" Екатерина Павленко.

"Евровидение-2025" будет проходить в швейцарском городе Базель. Дата гранд-финала — 17 мая, а полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая. Концерт пройдет на арене St. Jakobshalle. В конкурсе примут участие 38 стран, 32 из которых будут соревноваться в полуфиналах. В гранд-финале гарантированно выступят представители стран "Большой пятерки" — Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании — и страны-победительницы прошлого года Швейцарии.

Сам TESLENKO подтвердил в соцсетях то, что снял свою кандидатуру, и заверил, что не желает "обвинений в хайпе на чувствительной теме". Артист поблагодарил всех, кто поддерживал его, и заявил, что "Евровидение" остается для него важным.

Александр Тесленко о Нацотборе-2025 Фото: Скриншот

Заявление продюсера TESLENKO

Как передавал УНИАН 22 декабря, продюсер артиста Александра Тесленко раскритиковал Нацотбор в соцсетях. Александр Крижевич раскритиковал музыкального продюсера Тину Кароль за то, что она не обратила внимание на вокалистов с сильными голосами и исполнителей современных фольклорных песен.

"Нетипично взяли четыре группы для того, чтобы размыть визуальную уникальность Ziferblat — теперь они одни из, а не прекрасная альтернатива. Нетипично взяли двух ребят, то есть минимум, и один из них уже на опыте. А второй, ну скажем так, вызывает оживленную дискуссию у еврофанов. МУЯДу не повезло, потому что сильно на псевдоним KHAYAT похож и имеет также восточные мотивы", — заявил продюсер.

Фото Александра Тесленко Фото: TESLENKO / Instagram

Соперников своего подопечного он раскритиковал за недостаточную популярность.

"Все, кто имеет примерно 100 тысяч слушателей в Spotify, имеет какие-то фан-базы — минус. Только у двух участников из шортлиста есть более 100 тысяч слушателей в Spotify. У 5 участников из 9 — от 17 тысяч до, фактически, нуля", — объяснил Крижевич.

Он заверил, что может уже назвать имя победителя "с вероятностью в 90%", намекнув на то, что на Нацотборе подсуживают под конкретного кандидата.

Напомним, певица Оля Полякова ответила на слухи о своем участии в "Евровидении-2025" от другой страны.

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