"Мой первый мировой релиз": Полякова отреагировала на слухи о своем участии в "Евровидении"

Журналист Слава Демин рассказал, что певица может представить на конкурсе другую страну. Оля Полякова подтвердила, что создала песню для "Евровидения", и раскрыла детали.

24 декабря интервьюер Слава Демин сообщил, что украинская певица Оля Полякова раздумывает над участием в "Евровидении". Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Однако журналист отметил, что речь идет об участии в конкурсе от другой страны. Впоследствии он уточнил, что, по неподтвержденной информации, Полякову презентует Европе песню All for Your Love, которая соединила два языка — украинский и английский.

В программе ЖВЛ Полякова рассказала, что поработала с известным шведским композитором Андерсом Ханссоном, который создавал музыку с Шер, Викторией Бекхэм и другими. На All for Your Love его вдохновили мотивы народной песни "Цвіте терен".

"Он хотел сделать такую коллаборацию фольклорной и англоязычной какой-то эстетики. Он просто говорит, спой какую-то песню народную. Я просто встала к микрофону и спела "Цвіте терен". Это мой первый мировой релиз", — поделилась певица.

Однако слухи относительно участия в "Евровидении" Полякова опровергла.

"Мы с этим автором делали трек для "Евровидения", но с "Евровидением" не сложилось. Мы начали с ним делать альбом англоязычный. Я пездила в Швецию, и мы накапливали материалы. И у нас такой уже есть. И я его частично делала в Швеции, частично записывала в Британии, в Лондоне. И вот там немножечко будет другая Оля Полякова — та, какой я всегда хотела быть", — рассказала она.

Оля Полякова о "Евровидении" — с 2:48:24

Звезда сообщила, что альбом выйдет в 2025 году.

Напомним, в "Суспільному" опубликовали список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2025". За право представлять Украину будут бороться 10 участников, телевизионный концерт состоится уже 8 февраля.

