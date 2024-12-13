19-летняя дочь Оли Поляковой поделилась романтическим фото с бойфрендом

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, Мария Полякова, уже около года состоит в отношениях с бойрендом. Его фотографией девушка поделилась впервые.

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Мария Полякова, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, которой исполнилось 19 лет, опубликовала в Instagram романтическое фото со своим 23-летним бойфрендом Никитой. На снимке влюбленные нежно обнимаются, а подпись к фото содержит лишь смайлик в виде сердца.

"Какая гармоничная пара", — написали восторженные подписчики в комментариях. Некоторые даже предположили, что это "уже полноценная семья".

Заметим, что Мария Полякова и Никита встречаются почти год. По словам девушки, они познакомились через общую подругу. В интервью Славе Демину Мария рассказала, что ее избранник работает в ІТ-сфере, а его родители — врачи. Уже несколько месяцев они живут вместе. В этом же интервью Мария призналась, что именно парень ее содержит и дает деньги на ее прихоти.

Напомним, ранее мы писали, что дочери Оли Поляковой сделали предложение выйти замуж: как она отреагировала.

Кроме этого, Фокус писал, что дочь Оли Поляковой презентовала дебютный сингл.