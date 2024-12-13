19-річна донька Олі Полякової поділилася романтичним фото з бойфрендом

Донька української співачки Олі Полякової, Марія Полякова, вже близько року перебуває у стосунках із бойрендом. Його фотографією дівчина поділилася вперше.

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Марія Полякова, старша донька української співачки Олі Полякової, якій виповнилося 19 років, опублікувала в Instagram романтичне фото зі своїм 23-річним бойфрендом Микитою. На знімку закохані ніжно обіймаються, а підпис до фото містить лише смайлик у вигляді серця.

"Яка гармонійна пара", — написали захоплені підписники в коментарях. Деякі навіть припустили, що це "вже повноцінна сім'я".

Зауважимо, що Марія Полякова та Микита зустрічаються майже рік. За словами дівчини, вони познайомилися через спільну подругу. В інтерв’ю Славі Дьоміну Марія розповіла, що її обранець працює в ІТ-сфері, а його батьки — лікарі. Вже кілька місяців вони живуть разом. У цьому ж інтерв'ю Марія зізналася, що саме хлопець її утримує та дає гроші на її забаганки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що доньці Олі Поляковій зробили пропозицію вийти заміж: як вона відреагувала.

Крім цього, Фокус писав, що донька Олі Полякової презентувала дебютний сингл.