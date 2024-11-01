Доньці Олі Поляковій зробили пропозицію вийти заміж: як вона відреагувала (відео)

Марія Полякова каже, що наразі думає про навчання. Вона переконана, що коли поїде до Америки, то відстань між бойфрендом та нею не вплине на їхні стосунки.

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Донька співачки Олі Полякової, блогерка і виконавиця Маша Полякова, розказала, що її коханий покликав заміж. Про цю історію вона розповіла в інтерв'ю журналісту Олексію Суханову.

Вона зізналася, що не відповіла згодою з простої причини — незабаром вона поїде на навчання до США, де перебуватиме протягом чотирьох років. Тому спочатку вона хоче реалізуватися, тому наразі не бачить сенсу виходити заміж.

Інтерв'ю сім'ї Полякових для журналіста Олексія Суханова (дивитися з 37:14)

"Мій хлопець нещодавно кликав мене заміж, але я сказала "ні", тому що я зараз переїжджаю до Америки, і це моя справа. Може, я хочу бути мамою на кухні, все для чоловіка і дітей, але я знаю, що цього не зможу зробити. Тому що я росла за таким принципом: не можна завжди покладатися на чоловіка, треба щось мати у своїй кишені. В Україні, на жаль, такого я зараз зробити не зможу", — розповіла Маша.

За її словами, прикладом чудових стосунків для неї були її батьки. Вона каже, що для неї важлива довіра, як між її мамою і татом. Тому юна виконавиця вважає, що коли поїде до США, то відстань між коханими не повинна негативно вплинути на її стосунки.

"Я свідок того, що мама постійно на роботі, але вони довіряють одне одному. Я хочу такого ж у своїх стосунках, що навіть, коли я буду в іншій країні, мій партнер довіряв би мені, а я йому", — поділилася блогерка.

Нагадаємо, раніше Маша Полякова розповіла, чи планує найближчим часом народжувати первістка. Дівчина каже, що вже живе з хлопцем і вони обговорювали тему дітей.

Також Фокус писав, що виконавиця презентувала свій дебютний сингл. Маша Полякова презентувала свою першу пісню під новим псевдонімом. Дівчина встигла створити і відеороботу до неї.