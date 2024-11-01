Дочери Оли Поляковой сделали предложение: как она отреагировала (видео)

Мария Полякова говорит, что сейчас думает об обучении. Она убеждена, что когда поедет в Америку, то расстояние между бойфрендом и ею не повлияет на их отношения.

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Дочь певицы Оли Поляковой, блогер и исполнительница Маша Полякова, рассказала, что ее возлюбленный позвал замуж. Об этой истории она рассказала в интервью журналисту Алексею Суханову.

Она призналась, что не ответила согласием по простой причине — вскоре она поедет на учебу в США, где будет находиться в течение четырех лет. Поэтому сначала она хочет реализоваться, поэтому пока не видит смысла выходить замуж.

Интервью семьи Поляковых для журналиста Алексея Суханова (смотреть с 37:14)

"Мой парень недавно звал меня замуж, но я сказала "нет", потому что я сейчас переезжаю в Америку, и это мое дело. Может, я хочу быть мамой на кухне, все для мужа и детей, но я знаю, что этого не смогу сделать. Потому что я росла по такому принципу: нельзя всегда полагаться на мужа, надо что-то иметь в своем кармане. В Украине, к сожалению, такого я сейчас сделать не смогу", — рассказала Маша.

По ее словам, примером прекрасных отношений для нее были ее родители. Она говорит, что для нее важно доверие, как между ее мамой и папой. Поэтому юная исполнительница считает, что когда поедет в США, то расстояние между любимыми не должно негативно повлиять на ее отношения.

"Я свидетель того, что мама постоянно на работе, но они доверяют друг другу. Я хочу такого же в своих отношениях, что даже, когда я буду в другой стране, мой партнер доверял бы мне, а я ему", — поделилась блогерша.

Напомним, ранее Маша Полякова рассказала, планирует ли в ближайшее время рожать первенца. Девушка говорит, что уже живет с парнем и они обсуждали тему детей.

Также Фокус писал, что исполнительница презентовала свой дебютный сингл. Маша Полякова презентовала свою первую песню под новым псевдонимом. Девушка успела создать и видеоработу к ней.