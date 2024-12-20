Сюрприз в тайной комнате: семья случайно нашла коллекцию прежнего владельца дома (видео)

Купив дом мечты, семья Холидей и представить не могла, что внутри скрывается настоящий клад. Коллекция, оставленная прежним владельцем, оказалась настолько масштабной, что комнату с находкой назвали "библиотекой".

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Недавно купив дом 1930-х годов, семья Холидей столкнулась с неожиданным сюрпризом. В процессе ремонта своего нового жилища, который они подробно освещают в TikTok, семья обнаружила скрытую комнату, полную вещей прежнего владельца.

"На уборку ушло два самосвала и около трех дней!" — поделились Холидеи со своими подписчиками, снимая видео для соцсети.

Когда они вошли в комнату через двойные двери, мать семейства, Эмма, ошеломленно произнесла: "Вы готовы к этому? Что это такое?".

Камера зафиксировала, что комната, прозванная "библиотекой", буквально забита папками, оргтехникой и огромной коллекцией компакт-дисков.

"Кажется, я оставила несколько дисков. Я могла бы открыть собственный магазин", — сказала Эмма с сарказмом, имитируя слова прежнего владельца.

Комната, прозванная "библиотекой", буквально забита папками, оргтехникой и огромной коллекцией компакт-дисков Фото: TikTok

Особую ценность коллекции добавляли нумерованные диски, количество которых исчислялось тысячами. Как объяснила Эмма, еще больше таких дисков, а также множество книг, оставленных прежним владельцем, хранились в гараже.

"По количеству книг я могла бы открыть целую библиотеку", — отметила она.

Среди находок Холидей особенно выделили VHS-плеер и старые аудиокассеты.

"Всем подросткам советую погуглить, что это", — пошутила Эмма.

Объясняя происхождение столь необычной находки, Эмма рассказала, что прежний владелец был радиодиджеем и тщательно маркировал свою коллекцию. Однако один из пользователей возмутился: "Почему он не вывез свои вещи сам?". На что Эмма ответила, что при подписании сделки дом продавался в состоянии "как есть", и все эти вещи были включены в договор в последний момент.

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