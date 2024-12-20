Сюрприз у таємній кімнаті: сім'я випадково знайшла колекцію колишнього власника будинку (відео)

Купивши будинок мрії, сім'я Голідей і уявити не могла, що всередині ховається справжній скарб. Колекція, залишена колишнім власником, виявилася настільки масштабною, що кімнату зі знахідкою назвали "бібліотекою".

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Нещодавно купивши будинок 1930-х років, сім'я Голідей зіткнулася з сюрпризом. У процесі ремонту свого нового житла, який вони детально висвітлюють у TikTok, сім'я виявила приховану кімнату, повну речей колишнього власника.

"На прибирання пішло два самоскиди й близько трьох днів!" — поділилися Голідеї зі своїми підписниками, знімаючи відео для соцмережі.

Коли вони увійшли в кімнату через подвійні двері, мати сімейства, Емма, приголомшено промовила: "Ви готові до цього? Що це таке?".

Камера зафіксувала, що кімната, прозвана "бібліотекою", буквально забита папками, оргтехнікою і величезною колекцією компакт-дисків.

"Здається, я залишила кілька дисків. Я могла б відкрити власний магазин", — сказала Емма із сарказмом, імітуючи слова колишнього власника.

Кімната, прозвана "бібліотекою", буквально забита папками, оргтехнікою і величезною колекцією компакт-дисків Фото: TikTok

Особливої цінності колекції додавали нумеровані диски, кількість яких обчислювалася тисячами. Як пояснила Емма, ще більше таких дисків, а також безліч книг, залишених колишнім власником, зберігалися в гаражі.

"За кількістю книг я могла б відкрити цілу бібліотеку", — зазначила вона.

Серед знахідок Голідей особливо виділили VHS-плеєр і старі аудіокасети.

"Усім підліткам раджу погуглити, що це", — пожартувала Емма.

Пояснюючи походження такої незвичайної знахідки, Емма розповіла, що колишній власник був радіодиджеєм і ретельно маркував свою колекцію. Однак один із користувачів обурився: "Чому він не вивіз свої речі сам?". На що Емма відповіла, що під час підписання угоди будинок продавали в стані "як є", і всі ці речі були включені в договір в останній момент.

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