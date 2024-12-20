Так звучала Шотландия до Реформации: ученые обнаружили уникальный музыкальный фрагмент

Древний музыкальный фрагмент из 55 нот, который чудом сохранился до наших дней, стал важным открытием для исследователей. Эта запись, найденная в бревиарии 1510 года, является единственным уцелевшим музыкальным произведением из северо-восточной Шотландии той эпохи

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Ученые исследуют древний музыкальный фрагмент, который дает редкое представление о том, как звучала музыка более пяти веков назад. Этот фрагмент, состоящий всего из 55 нот, привлек внимание ученых, которые стремятся лучше понять музыкальные традиции Шотландии до Реформации, пишет Phys.org.

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Исследователи из Эдинбургского колледжа искусств и Левенского университета в Бельгии определили музыку как гармонизацию гимна Cultor Dei, который поют во время Великого поста. Найденный в экземпляре Абердинского бревиария 1510 года, музыкальный фрагмент является единственным уцелевшим произведением из северо-восточной Шотландии той эпохи.

"Копия Глемиса", которая когда-то хранилась в замке Глемис в Ангусе, а теперь хранится в Национальной библиотеке Шотландии, также содержит подробные записи о жизни шотландских святых и литургических практиках.

Несмотря на отсутствие текста и атрибуции, исследователи считают, что музыка происходит из Абердиншира, вероятно, связана с часовней Святой Марии, Реттреем и Абердинским кафедральным собором.

Интеграция фрагмента в бревиарий позволяет предположить, что сохранили намеренно. Исследователи отметили его полифоническую природу — стиль, когда одновременно поют несколько мелодий, что соответствует известным практикам шотландских религиозных институций того времени.

Дэвид Кони из Эдинбургского колледжа искусств идентифицировал фрагмент как часть гармонизации Фабурдена, что позволило исследователям реконструировать полный гимн.

Сам Абердинский бревиарий отражает инициативу короля Якова IV создавать религиозные тексты, приспособленные к шотландским практикам, уменьшая зависимость от импортируемых материалов. Кроме музыки, бревиарий дает представление о его использовании: от служения сельского священника в Абердинском соборе до превращения в заветный семейный артефакт католического путешественника, который путешествовал по Шотландии после Реформации.

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