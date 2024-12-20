Так звучала Шотландія до Реформації: вчені виявили унікальний музичний фрагмент

Стародавній музичний фрагмент із 55 нот, який дивом зберігся до наших часів, став важливим відкриттям для дослідників. Цей запис, знайдений у бревіарії 1510 року, є єдиним вцілілим музичним твором з північно-східної Шотландії тієї епохи

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Учені досліджують стародавній музичний фрагмент, який дає рідкісне уявлення про те, як звучала музика понад п'ять століть тому. Цей фрагмент, що складається лише з 55 нот, привернув увагу науковців, які прагнуть краще зрозуміти музичні традиції Шотландії до Реформації, пише Phys.org.

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Дослідники з Единбурзького коледжу мистецтв та Левенського університету в Бельгії визначили музику як гармонізацію гімну Cultor Dei, який співають під час Великого посту. Знайдений у примірнику Абердинського бревіарія 1510 року, музичний фрагмент є єдиним вцілілим твором з північно-східної Шотландії тієї епохи.

"Копія Глеміса", яка колись зберігалася в замку Глеміс в Ангусі, а тепер зберігається в Національній бібліотеці Шотландії, також містить детальні записи про життя шотландських святих та літургійні практики.

Попри відсутність тексту та атрибуції, дослідники вважають, що музика походить з Абердинширу, ймовірно, пов'язана з каплицею Святої Марії, Реттреєм та Абердинським кафедральним собором.

Інтеграція фрагмента в бревіарій дозволяє припустити, що зберегли навмисно. Дослідники відзначили його поліфонічну природу — стиль, коли одночасно співають кілька мелодій, що відповідає відомим практикам шотландських релігійних інституцій того часу.

Девід Коні з Единбурзького коледжу мистецтв ідентифікував фрагмент як частину гармонізації Фабурдена, що дозволило дослідникам реконструювати повний гімн.

Сам Абердинський бревіарій відображає ініціативу короля Якова IV створювати релігійні тексти, пристосовані до шотландських практик, зменшуючи залежність від імпортованих матеріалів. Окрім музики, бревіарій дає уявлення про його використання: від служіння сільського священика в Абердинському соборі до перетворення на заповітний родинний артефакт католицького мандрівника, який подорожував Шотландією після Реформації.

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